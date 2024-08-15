救觀光！花蓮推賞鯨、縱谷及海岸線一日遊

花蓮縣政府推出“花蓮亮點專車”方案，賞鯨一日遊以海洋生態為主題，安排搭船出海賞鯨。（花蓮縣政府提供） 中評社花蓮8月15日電／為振興花蓮觀光，花蓮縣府16日起至10月18日推出“2024花蓮亮點專車”，提供3條一日遊路線，包含賞鯨、縱谷及海岸線，搭配解說員、品嚐在地美食等，每人費用新台幣850元。



花蓮縣府15日公布“花蓮亮點專車”方案，每週五、六、日從花蓮轉運站發車，8人成行，每人費用新台幣850元，包含午餐、體驗行程、隨車導覽、伴手禮及保險。3條路線分別為賞鯨、縱谷及海岸線，詳情可至花蓮觀光資訊網查詢。



《賞鯨一日遊》以海洋生態為主題，安排搭船出海賞鯨、特色美食。若天氣不佳，賞鯨體驗改為花蓮薯DIY、新城老街照相館替代。



《縱谷一日遊》為好客藝術村、吉安農會參訪，到玉里體驗和菓子DIY。



《海岸一日遊》安排水璉部落體驗原住民狩獵及編織，造訪石梯坪和石門海蝕洞，品嚐海景咖啡及美食，最後參觀七七高地和小米文化館。



花蓮縣府觀光處長余明勳表示，3條路線都獨具特色，能讓遊客從不同角度探索花蓮的多元風情，同時支持當地觀光產業。無論是對自然生態、歷史文化，還是地方美食感興趣的遊客，都能在專車旅程中找到適合的方案。



此外，目前太魯閣公園仍在震後重建，原觀光公車302路線只行駛到遊客中心，為振興周邊商圈，8月15日起新增302A新城老街環線車班，駛入新城、秀林地區，提供旅遊新選擇。