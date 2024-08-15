陸委會：兩岸氣氛若更融洽　會簡化專案審查

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月15日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰接受專訪表示，兩岸友善的門已經打開，我們歡迎觀光客、學生、宗教信徒。陸委會副主委兼發言人梁文傑15日表示，目前宗教、學術、文化、電影、演藝等項目，都是專案申請，不會有除外規定，未來陸委會會看隨著人數增多、兩岸氣氛更融洽一點，將對現行審查流程簡化，會做一些適時調整。



梁文傑也說，一般進香團、遶境團，人數比較多，最近三重先嗇宮就來了不少人。



陸委會15日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體提問。



梁文傑表示，目前規定無論是宗教、學術、文化、電影、演藝都一樣，進來就會有審查是否具黨政職務，宗教交流並不會成為特殊樣態，不會有除外規定。而宗教又分長期2年至3年的教義研修，如到台灣神學院、佛學院進行長期研修，這些人數比較少。至於一般的進香團、遶境團等，人數就比較多，如最近的三重先嗇宮就有來不少人，類似這樣的狀況不太一樣。



至於目前宗教、演藝等來台都需專案申請，且須符合必要性、急迫性、不可替代性，會否恢復疫情前常態性兩岸宗交流規定？梁文傑說，我們會看隨著人數增多、隨著兩岸氣氛更為融洽一點，會對現在的審查流程做一些簡化設計，會做一些適時調整。