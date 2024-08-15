點名黃珊珊未盡責　陳琬惠淚崩喊我們很愛黨

陳琬惠在網路節目《民眾之聲》中，突然哽咽淚崩說不出話來。（照:截自民眾之聲YouTube直播畫面) 中評社台北8月15日電／前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲帳務風暴越燒越烈。黨籍前“立委”、宜蘭縣黨部主委陳琬惠昨日在自家網路節目中表示，全案比2024大選“藍白合”破局還嚴重，更直批“立委”黃珊珊擔任競總幹事完全沒有扛責，地方支持者怒火全是第一線在面對。言至激動處，陳琬惠還哽咽落淚說：“我們就是因為都…很愛這個黨”。



陳琬惠14日早上在民眾黨網路節目《民眾之聲》分享黨內政治獻金假帳風暴看法，她表示自己聽到此事時很驚嚇，也認為黨內財務人力不足，端木正與相關人員都太放鬆了，現在這些爭議根本不該發生，可見內控有問題。



陳琬惠說，民眾黨12日召開記者會實令人失望，更不認同時任競總財務長李文宗、黃珊珊所言；陳指出，在柯文哲四處跑行程之際，這些競總幹部及黃珊珊等同公司執行角色，難道這些帳完全沒有責任？只見她怪罪會計師端木正，端木如真有帳做不完情事，也應該第一時間和夥伴們求救，但是我們自己竟然一個核對的機制都沒有，很多政治獻金都是小草一筆一筆進來，怎麼可以用這樣的態度面對。



陳琬惠提到，觀察組織部的輿情，這件事比“藍白合”破局時還嚴重，黨也應該要先讓第一線知道，怎麼面對地方鄉親的不捨、不爽。