趙少康：京華城案涉巨額圖利會讓柯很頭痛

趙少康說，京華城案應該會讓柯文哲很頭痛。（照片：趙少康臉書） 中評社台北8月15日電／台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選帳務風暴、京華城案，司法都在調查。前中廣董事長趙少康14日在臉書發文表示，帳務風暴對柯的形象有傷，但不至於讓他受重傷，反倒是京華城案因涉及巨額圖利、違法，才真正會讓他頭痛，“錢沒進自己，但進到少數人口袋，這就是柯文哲認知的公平正義？”



京華城改建獲得840%超高容積，傳出可增獲價值新台幣上百億元樓地板面積。台北地檢署日前庭訊前北市副市長彭振聲後已依貪汙之圖利罪命限制住居、出境及出海。檢方也已約談都市計劃委員等共30多人。《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日表示，“不排除彭振聲在和柯文哲開會的時候有偷錄音，因為彭振聲這個人不是簡單人物，柯文哲有很多秘密會議，是找彭振聲私下開的”引發討論。



趙少康說，柯文哲有關錢的案子最近連環爆，他對此總用“錢沒進口袋”澄清，然而，雖然沒拿不該拿的錢很重要，但柯要搞清楚，若用公家資源圖利個人而非全體市民，即使錢沒進口袋，這依然是錯的。他指出，柯文哲和民眾黨打著清廉、缺錢的大旗吸引年輕選票，同時獲得不少軍公教認同，結果現在打開帳目，發現小額捐款的辛苦錢被花得不明不白後，支持者自然會無法諒解。



而對於有觀點預言柯文哲“政治生命結束”，趙少康認為，帳務風暴只對柯的形象有傷害，若沒有其他案子被揭發，應不至於讓他受到重傷，反倒是京華城容積率被放寬超過2倍，可能真正牽涉巨額圖利跟違法，應該會讓他很頭痛。



趙少康指出，容積率就是錢，京華城容積率從392%放寬到840%，明明不是都更，卻讓它適用都更獎勵辦法，到底是台北市前副市長彭振聲自做決定，還是柯文哲下令、默許？若郝龍斌當市長時能守住壓力，柯文哲為什麼沒有？



趙少康說，柯文哲以為圖利不違法，如果是圖天下人之利，當然沒話講，但是為什麼只圖利京華城一人？錢雖然沒進自己口袋，但是進到少數人口袋，這就是柯文哲認知的公平正義？