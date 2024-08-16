台硯雕師董家豪：中國硯台藝術魅力獨特

硯台雕刻藝術家董家豪。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月16日電（記者 方敬為）彰化家承三代的硯台雕刻師董家豪15日在鹿港鎮開辦個人創作展，談到硯台工藝，他接受中評社訪問表示，硯台是中國傳統工藝的代表，也是兩岸共同的藝文淵源之一，他小時跟著父親董坐學習製硯技術，並發覺出興趣，近年也有與大陸交流，兩岸硯台工藝各有千秋，他也很高興能夠在台灣持續製硯，發揚中國硯台藝術獨特的魅力。



董家豪，1981年生，三代傳承硯雕藝術世家。雕刻風格除了承襲父親教導技法，對於大自然與中華文化的喜愛，於創作作品中亦能體悟出端倪，應用不同素材的融入與雕刻技法變化，增添些許個人創意於硯雕創作上，讓硯雕在古法中也能出脫新意，散發出不一樣的風采。



彰化二水董家，自第一代硯雕師董壬申於1923年開始專研硯台雕刻技藝，傳承給兒子董坐，再到孫子董家豪，迄今已有百年歷史，成為彰化地方知名的硯台藝術世家，並經營“董坐石硯”藝術館，販售文房四寶、奇雅藝石、石茶盤、

擺飾品等藝品，是彰化地放文人雅士經常交流的場所。



董家豪向中評社表示，硯台的工藝源於中國大陸，兩岸在製硯上都有質地很好的石材，並且在雕刻及創作上各有長處，台灣方面，採用濁水溪流域的“螺溪石”為製硯材料。螺溪石以墨黑、黛綠、赭紅三色為主，並能依深淺不同延伸出其餘色系變化，且密度適中，好發墨，不易傷筆，很適合製作成硯台。



董家豪師承父親董坐，其工藝也受到大陸方面肯定，曾於2017年第十屆海峽兩岸文化博覽會工藝精品獎獲選“入圍獎”、2017年中華炎黃文化研究會“硯文化聯合會”第六屆精品硯台評選“金獎”。他表示，硯台藝術是兩岸共同的藝文淵源之一，他很高興能夠傳承相關技藝。

