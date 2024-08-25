譚偉恩：美大選無論誰贏 保護主義都難改變

中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。（中評社 資料照） 中評社台中8月25日電（記者 方敬為）針對年底美國總統大選，民主黨賀錦麗或共和黨特朗普勝選後，美國的貿易政策走向，中興大學國際政治研究所教授譚偉恩接受中評社訪問表示，無論誰贏，貿易政策仍會採取保護主義，由於兩黨對中國都採取競爭路線，加上國內民眾對全球化的疑慮看漲，美國貿易只會更偏向保護主義，很難改變，賀錦麗與特朗普可能衹有“強勢”與“更強勢”的差別。



譚偉恩，政治大學國際事務學院外交學研究所博士，研究專長包括國際貿易法、比較政治經濟學、國際合作暨全球治理等。



美國11月5日將舉行總統大選，由共和黨特朗普對上民主黨賀錦麗。據路透社委託“日經研究”（Nikkei Research）針對日本企業所做的調查顯示，有比較多的企業主希望賀錦麗當選。調查顯示，在243間日本企業當中，有43%表示，如果從企業戰略與商業佈局出發，更希望賀錦麗能夠當選，衹有8%的受訪企業希望特朗普當選。



分析調查結果，反映出企業對特朗普過去總統任內所採取的貿易保護主義和政策不可預測性，相當擔憂，害怕事態重演，尤其是所謂“貿易戰2.0”，恐怕不利經商，因此對賀錦麗相對青睞。

