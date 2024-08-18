譚偉恩：賀錦麗優勢起　特朗普競選不輕鬆

中興大學國際政治研究所教授譚偉恩。（中評社 資料照） 中評社台中8月18日電（記者 方敬為）美國民主黨總統候選人賀錦麗近來聲勢上揚，中興大學國際政治研究所教授譚偉恩接受中評社訪問表示，賀錦麗有性別、年齡並長期關注環保議題等優勢，囊括女性、年輕選民、環保支持者的票源，是特朗普所無法動搖，且毫無競爭力的區塊，從近期幾份民調來看，特朗普被槍擊的政治紅利已逐漸被消耗，競選並不輕鬆。



譚偉恩，政治大學國際事務學院外交學研究所博士，研究專長包括國際貿易法、比較政治經濟學、國際合作暨全球治理等。



分析賀錦麗聲勢看漲的因素，譚偉恩表示，許多人第一點都是關注年紀與性別，但他認為，還有賀錦麗長期關注環保議題的因素是一大關鍵，賀錦麗在加州從擔任總檢長時起訴環境污染者，到擔任參議員時支持綠色新政（Green New Deal），推動了很多相關職務上的法案，這個法案的預算金額非常高，最初推廣時並非所有美國各州的參眾議員都支持，但是賀錦麗跑在前頭，這可能與加州本身的產業、人民的結構或者素質有關。



譚偉恩說，從上述角度來看，賀錦麗主要選票來源除了女性與年輕人口外，環境議題也是加分項。因為環境議題涉及到下個世代，賀錦麗已在公開場合明確表示對環境政策的堅持，甚至不排除將美國的貿易政策與環境政策掛勾，後續在課徵碳稅政策方面的立場，只要賀錦麗確認當選，就會非常明確，甚至比拜登還要明確。



譚偉恩認為，賀錦麗的對環保議題的堅持，有助於直接吸收到特朗普無法吸收到環境主義者的選票，這點特朗普完全沒有競爭的可能性。另外從7月中旬開始，賀錦麗的民調在平均值上已經贏過特朗普大約3個百分點，從最初開始，大家對賀錦麗的質疑，到後來逐漸贏得民調的次數越來越多。

