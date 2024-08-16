柯粉將來往哪跑？張禹宣：取決於黃國昌

時事評論員張禹宣接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月16日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，重創柯文哲清廉形象、民眾黨聲勢。時事評論員張禹宣接受中評社專訪分析，柯文哲的政治路確定將破產，接下來就是柯粉小草往哪裡跑？他認為最多的小草是掌握在較具能量的民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌手裡，因此小草要往藍還綠跑？其實取決於黃國昌；但中國國民黨也要自省檢討，要如何讓小草會喜歡藍營？



張禹宣向中評社說，柯粉小草並不會全部直接跑到綠營，會殘存5到10%的鋼鐵小草，他們絕對是恨透民進黨，然而現在的國民黨又無法讓小草喜歡，因此鋼鐵小草仍會跟著黃國昌。黃國昌若站在藍營這邊，那短期內藍白合繼續維持。



張禹宣，1990年出生於宜蘭，台灣大學社會系學士，曾任台灣醒報、台視、中天新聞台政治線（主跑國民黨）記者、國民黨籍“立委”顏寬恒發言人、台中市恒心社會福利慈善事業基金會執行長等。現活躍於各政論節目，並經營自媒體“禹宣同行”。



張禹宣表示，柯文哲的政治前途與清廉人格形象，確定將全毀、破產，試問柯還有量能選2028、縣市首長、“立委”嗎？柯現在面臨“雙颱緊抱”，一是木可公司相關政治獻金案，二是京華城爭議案，等到檢調將所有相關人等都約談完、查完時，就是約談柯文哲。另外其實除了雙颱外，還有第三颱，那就是還在擔任聯合醫院主治醫師的公務員柯妻陳佩琪，在臉書自爆用兒子柯傅堯成立“智堯資訊傳媒有限公司”，且就在柯辦那層，這第三颱才是最嚴重。



張禹宣說，木可公司負責人李文娟涉犯偽造文書罪被以150萬元新台幣交保，李文娟與哥哥李文宗，都是柯文哲的大帳房，柯的所有金庫、財庫都流通於她，檢調等所有素材都到齊後，就會約談柯文哲、陳佩琪、甚至是柯傅堯。

