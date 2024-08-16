跨海大橋下吼門水道　施琅澎湖海戰關鍵地

澎湖跨海大橋全長2494公尺，連結澎湖群島之中的白沙島與西嶼島，每年遊客如織。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月16日電（記者 蔣繼平）“澎湖跨海大橋”是澎湖最具代表性的地標，全長2494公尺，連結澎湖群島的白沙島與西嶼島，橋頭兩端入口處有造型別緻的拱門，總是吸引遊客駐足拍照。橋下正是澎湖著名的“吼門水道”，海流湍急險惡，加上水下暗礁密布，自古行舟困難，也因此讓“澎湖跨海大橋”完工當年博得“亞洲長虹”美譽。



在澎湖海戰歷史上，1683年（康熙22年）福建水師提督施琅在澎湖海域與明鄭水軍對戰，清軍先敗而後勝，東寧統帥劉國軒就從澎湖吼門水道逃竄。



澎湖跨海大橋全長2494公尺，連結澎湖群島之中的白沙島與西嶼島，第一代大橋於1965年3月開始興建，1970年12月完工並通車，1995年10月拆除。第二代大橋於1984年7月開始興建，1996年3月完工並通車至今。澎湖跨海大橋原本是全台最長的跨海大橋，2022年全長5400公尺金門大橋通車後，才退居第二位。



由於1960年代初期蔣中正到澎湖視察，得知馬公到西嶼之間的交通問題後，指示當時省政府籌備跨海大橋工程，因此在1970年完工後有蔣中正落款題字。因為是遊客往來必經之地，橋頭兩端入口處拱門造型別緻，成為澎湖著名的觀光景點，總是吸引遊客停留拍照紀念。

