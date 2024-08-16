下一個輪到誰？單厚之：藍軍地方派系小心

單厚之。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月16日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席柯文哲因政治獻金申報不實，以及台北三大案等陷泥淖，外界紛紛關注誰會下一個被辦？資深媒體人單厚之接受中評社訪問表示，要再有前桃園市長鄭文燦、遭停職新竹市長高虹安以及柯文哲這樣明顯人物，接下來可能沒有了。但地方派系可能要注意，尤其，雲林張家是最有可能被辦，雲林縣、彰化縣是國民黨沒那麼穩的選區，只要多幾個地方案件，就會影響地方派系，地方派系瓦解，就有利民進黨縣市長選舉。



單厚之，資深媒體工作者，跑“立法院”新聞超過20年，曾任《中國時報》、《聯合報》、《蘋果日報》等多家媒體記者，擔任過國民黨不分區“立委”王金平辦公室幕僚，現為媒體評論員。



在柯文哲之後，外界質疑誰會是下一個被辦？單厚之說，還有什麼政治對手要砍？柯文哲現在就辦時間上算很早，只要在2026前半年辦出東西就可以，現在是因為政治獻金的問題，之後會不斷纏訟，要不要收押也不一定。



他也說，其實與柯文哲相比，鄭文燦能量比柯高，賴清德應該是擔心“溫水煮青蛙”，鄭文燦之後與賴比，誰輸誰贏不知道，鄭文燦政治能量是很大，鄭才會這麼快被收押。



單厚之表示，接下來六都首長要辦誰？其實都不容易，現在看起來刑事上會有問題的不多。縣市首長看起來，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙辦了這麼久，現在也沒有結果，加上去辦卸任的也不這麼重要。苗栗縣長鍾東錦可能狀況會比較複雜，基隆市長謝國樑已經要進行罷免案，接下來雲林張家是最有可能會被辦。主要是辦地方派系，依照賴清德強調掃黑、肅貪等方向去辦，雲林可能涉及到掃黑。加上雲林、彰化國民黨選舉不是這麼穩，只要地方案件多幾個，就會影響地方派系動員力量，只要地方派系瓦解，就會有利民進黨縣市長選舉。



對於柯文哲未來官司纏身，國民黨要怎麼因應？國民黨籍台北市議員游淑慧、鍾小平等人跟著打柯，接下來國民黨也會出事？