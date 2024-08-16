中評鏡頭：來澎湖看壯觀岩瀑　特有地質景觀

澎湖群島擁有獨特的玄武岩地質景觀，西嶼鄉的“池西岩瀑”是知名景點。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月16日電（記者 蔣繼平）澎湖群島擁有獨特的玄武岩地質景觀，火山熔岩冷卻後形成，直立、彎曲、倒臥、甚至傾斜等各種姿態。群島中的西嶼鄉就有“池西岩瀑”的知名景點，一說是岩石彎曲的節理構造，像是萬馬奔騰的水流沖入大海，因而得名。池西岩瀑下方還有一座廢棄的養殖場，退潮時露出一格一格的九孔池，也成為網美拍照勝地。



位於台灣海峽中央的澎湖群島，誕生於中新世初期（約1700百萬年前），共有64個島嶼所組成，組成各島的岩石大多為火山熔岩的玄武岩，玄武岩在湧出地表時因快速冷卻，而收縮龜裂成五、六角形柱狀體，此現象稱為“節理”，而節理構造的多樣性變化，是澎湖玄武岩最特殊的自然景觀。



澎湖群島中的西嶼鄉西海岸線的中段，相當適合欣賞玄武岩地質景觀，當地的小池角就有“池西岩瀑”景點，顏色偏向深黑色與褐色，柱狀玄武岩變化也特別多樣，有直立、彎曲、倒臥、甚至傾斜等各種姿態。



由於早期池西柱狀玄武岩的上方曾設有魚塭，在雨後或魚塭排水時，水從岩石傾瀉而下，看起來很像瀑布，因此有池西岩瀑的稱呼。不過，也有一說是因為岩石彎曲的節理構造，像是萬馬奔騰的水流沖入大海，才稱為池西岩瀑。

