大孝大樓案逆轉勝黨產會　國民黨：公正判決

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨“大孝大樓”2019年遭“行政院”不當黨產委員會認定屬於不當取得的財產，因該樓已拆除且移轉他人，黨產會追徵新台幣7.8億多元，國民黨不服提起行政訴訟，台北高等行政法院審理後，15日宣判撤銷黨產會處分，判國民黨勝訴，但全案仍可上訴。



國民黨對此回應表示，感謝台北高等行政法院，依法作出公正判決。



黨產會為釐清國民黨位於台北市愛國東路100號、102號的大孝大樓是否屬不當取得財產，2018年6月舉行聽證會後，2019年5月作成處分，認定該房地是國民黨不當取得財產，並追徵7億8275萬元。國民黨不服，提起行政訴訟，一審敗訴後提出上訴。



北高行政法院經審理後認為，大孝大樓在1985年間雖由民眾服務總社出面標購房地，但國民黨才是真正買受人，而當時“國宅”處招標公告所載底價為4億3170萬0000元，國民黨以民眾服務總社名義得標價額則為4億3400萬0000元，已經高於底價。並非以不相當之交易對價。



北高行政法院指出，國民黨經由“國宅”處標售程序購得大孝大樓，其總資產並無增加，僅相當於房地價額之現金轉換成為不動產，與黨產條例第4條立法理由所例示之“贈與”或“轉帳撥用”均純屬資產增加已不相同，況且國民黨購買房地之價額已高於“國宅”處訂定之標售底價，自難認為不相當之對價，並非立法者制定黨產條例時所預想之“不當取得財產”情形。



北高行政法院認定，黨產會處分認定大孝大樓為不當取得之財產，即有未合，其另依黨產條例第6條第3項規定，自國民黨之其他財產追徵價額7億8275萬8715元，亦無可採，國民黨請求撤銷為有理由，應予准許，判決撤銷黨產會處分。

