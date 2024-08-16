王忠銘跨海推閩東語音樂劇　馬祖鄉親解鄉愁

王忠銘率15日隊到桃園出席閩東語音樂劇，。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月16日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍連江縣長王忠銘15日率隊到桃園出席閩東語音樂劇，希望透過馬祖特有的語言與文化戲曲，連結在桃園市廣大馬祖鄉親的情感，讓馬祖鄉親都能一解鄉愁。國民黨籍桃園市副市長蘇俊賓致詞時也大秀閩東語，強調會致力做好各項服務，讓生活在桃園的馬祖鄉親能有在故鄉的感覺。



由桃園市政府及連江縣政府合辦之音樂劇“馬祖心情記事”系列閩東語音樂劇第六部《生紅過夏》15日晚間在中壢藝術館音樂廳盛大登場，包括王忠銘、蘇俊賓、連江縣副縣長陳冠人、桃園市議會議長邱奕勝、藍委陳雪生與邱若華，和連江縣政府各局處首長都到場出席。



馬祖設籍人口僅約1萬4千人，目前居住在桃園的馬祖人卻有近5萬人，是全球馬祖人最多的地方，也因此被視為馬祖人的第二故鄉。馬祖獨特的語言、美食、信仰與社群關係也早已在桃園落地深根，馬祖元素更是桃園多元文化的重要組成部分。



王忠銘致詞時表示，馬祖的鄉親很多人在1950到1960年代就遷移到台灣定居，但大家對馬祖家鄉都有眷戀，當大家離開家鄉太久太遠，難免會有近鄉情怯的感概，唯有透過文化才能聯繫彼此之間的感情，而馬祖特有的閩東語音樂劇就是最好的橋樑，他希望所以馬祖鄉親都能透過欣賞閩東語戲曲來回味家鄉的點滴。



王忠銘指出，這次“馬祖心情記事”系列閩東語音樂劇第六部《生紅過夏》，演員絕大多數都是馬祖的鄉親，表演內容全是在地戲曲，包括婚喪喜慶、送往迎來等內涵都呈現在戲曲裡，希望透過傳統劇與現代劇的結合去展現馬祖的風情，也希望透過在地戲曲讓大家能夠一解思鄉之情。



蘇俊賓致詞時則大秀閩東語，他說今年暑假特別去報名參加閩東語營隊，和許多居住在桃園的馬祖鄉親都見過面，他很感謝王忠銘特別率領連江縣政府各局處首長到桃園欣賞馬祖家鄉戲曲，桃園市身為馬祖人最多的城市，一定會努力做好各項服務，讓生活在桃園的馬祖鄉親也能有在故鄉的感覺。



“馬祖心情記事”系列原創音樂劇為馬祖在地長期經營之品牌節目，以馬祖文化歷史作為故事主軸，以閩東語演出，自2013年陸續推出《馬祖心情記事》、《藍眼淚》、《重返前線1979》等多部作品，而本次鎖定“老酒”作為主軸，推出第六部曲《生紅過夏》。



“生紅過夏”（tshiang ngoyngˋkuoˋha＾）原為一句以閩東語講述馬祖家釀老酒釀製發酵過程的俗諺，本劇由“老酒釀造”延伸至各生活面向—婚宴、生產、信仰、迎客、捕魚、喪禮等。2019年閩東語正式列為“國家”語言之一，而老酒文化亦是馬祖文化的精神象徵。