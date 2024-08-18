中評鏡頭：西嶼西台　見證澎湖戰略地位歷史

“西嶼西台”有四座砲台，其中12吋口徑的阿姆斯特朗大砲十分壯觀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月18日電（記者 蔣繼平）“西嶼西台”位於澎湖縣西嶼鄉外垵村南海岸，是澎湖現存最完整和最大規模的古砲台，也被列為古蹟保存。這裡從明鄭末年開始設置砲台，清水師提督施琅將收復澎湖後，清廷在中法戰爭過後對澎湖的態度轉趨積極，責承李鴻章在澎湖大興軍事防務工程，不過在乙未戰爭時澎湖被日軍登陸，後來因躲過二戰砲火而留存至今，見證一段澎湖戰略地位的歷史。



根據官網介紹，西嶼西台佔地8公頃，配置大略呈內凹方形系統，當前保留建築包括外堡門、外土垣、內壕溝、內堡門及內土垣、砲座、甬道、兵房、內校場，其有6及12吋口徑之阿姆斯特朗大砲各一門、10吋同型砲二門及銅砲二門，砲台和兵房及甬道主體結構為磚石混合砌築，牆體外側以當時最新的鐵土材料做為粉刷層。其中，西嶼西台正面入口築有雙重拱門，外堡門上方鑲嵌劉銘傳親題的“西嶼西台”門額，砲台內部分布許多拱頂、甬道，兩側兵房的磚砌房間是官兵起居之所，一旦發生戰況，官兵可以在甬道內往來聯絡。



不過，談到西嶼西台還得說一段的歷史脈絡，西嶼最早自明鄭末年時即設置炮台，西元1683年（明鄭永曆37年、康熙22年），清水師提督施琅將率艦攻打澎湖，明將劉國軒為強化澎湖而興建砲台，清廷佔領後，則延用明鄭時期構建的砲台做為防禦設施。



清康熙五十六年（1717年），西嶼西台加以改建，直到光緒九年（1883年）中法戰爭爆發後，在澎湖通判李嘉棠再次改建，次年完工。戰爭結束後歸因台灣建省，為因應防禦海上敵艦攻擊，台灣巡撫劉銘傳親履澎湖會勘提出“本爵部院查澎湖一島孤危絕險，為閩台門戶，必須禦築堅厚砲台，購置精利大砲，選派勁旅駐紮，方足以守禦。”多次奏請加強澎湖的海防，最終任命澎湖總兵吳宏洛建造，在委請德國技師鮑恩士協助下改建，最終西嶼西台於光緒十五年（1889年）完工，並配備其有6及12吋口徑之阿姆斯特朗大砲各一門、10吋同型砲二門及銅砲二門，即為現今所遺存的砲台。

