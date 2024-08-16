朱駿：國民黨主席應由不選大位的中生代擔任

政治評論員朱駿表示，國民黨不換主席，大選只會繼續敗。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月16日電（記者 張嘉文）中國國民黨整體戰力疲軟，無法反制民進黨。政治評論員朱駿向中評社表示，明年的黨主席改選將是關鍵，現任主席朱立倫在社會大眾眼中的形象是負大於正，主席若是不換，且大改變，國民黨接下來面對大選就是繼續輸。



國民黨將在明年改選黨主席，朱駿說，下任主席應交給約50歲上下的中生代，該人選要具備論述能力，形象好，有理想性與批判能力，沒有地方派系的糾葛與局限性，不會選2028，決心推動黨內穩定的民主機制建設，願全心全意舉辦公開、公正、公平的黨內初選，承諾全心全力支持2028黨內初選勝出者，不搞密室徵召。



如果以上列條件為基準，朱駿認為，黨籍台中市長盧秀燕肯定不會是合格的黨主席，她也未必敢和朱立倫對抗，所以不如公開站出來支持一個符合上述標準的中生代人選。



朱駿是台灣大學社會系畢業、德國畢勒費爾德大學（Bielefeld University）組織社會學碩士、政治大學“國家發展所”博士，曾在科技產業從事業務、市場行銷、企劃與管理工作近二十年。也從事中國思想、思維模式、文化問題與中華民族的前途，以及研究兩岸關係迄今，自2014年起開始撰寫評論文章投書媒體。



朱駿接受中評社訪問，談到國民黨的根本問題，他說，國民黨所需的論述支柱不只兩岸論述，還需要政治發展論述、社會經濟發展路線論述與黨務論述。這四種大論述作為黨的價值理念、政策綱領、黨務建設的支撐，指導日常議題的論述。



朱駿認為，國民黨必須有議題就要有論述，訓練人才搞論述，才有主導議題與人辯證的能力，但目前的國民黨看不出來是在往這方向前進。他也說，國民黨積弱不振，不是今天才如此，其實是從李登輝開始，一步一步走向衰弱，因為沒有從事黨的建設，都是迷信政治人物的個人魅力，但是黨內愈來愈沒有這種魅力型的人物，也就無法呼喚人心，激起不了民眾內在的激情。