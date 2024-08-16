張麟徵：國民黨連九二共識都不想要　爛根了

台灣大學政治系名譽教授張麟徵。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月16日電（記者 楊騰凱）針對中國國民黨的兩岸政策路線，台灣大學政治系名譽教授張麟徵向中評社表示，國民黨2016年失去政權後也丟了信心，以為兩岸政策必須向民進黨靠攏才能吸納選票，如今連九二共識都不想要了，走向偏綠去藍，讓藍的色彩越來越淡，由根開始爛。整個國民黨的中生代已經沒有人敢於出來講說，要與大陸和平談判解決兩岸問題，大家就想維持現狀就好，只是現狀並不能維持。



張麟徵為法國巴黎大學法學博士，專長為國際關係、國際法，有著《近代國際關係史》、《歧路上的台灣》、《硬拗－－唯我獨尊的兩岸政策》、《泥淖與新機—台灣政治與兩岸關係》、《關鍵時刻》等著作，現為台灣大學政治系名譽教授。



張麟徵表示，國民黨與民進黨的對峙上，過去有兩項長項，第一個是兩岸政策，因為國民黨路線清楚，即便李登輝時代有緊張，但都還在可控範圍。第二個強項是經濟政策，當兩岸關係處理好，經濟發展就能有長遠規劃，今天台灣的半導體產業以及台積電，通通是過去在國民黨手上創建的。



張麟徵指出，現在的國民黨已經不再這麼想，可以說從李登輝後期到現在，國民黨路線是越走越偏，李登輝最後走到“特殊國與國關係”這一步，但他還不至於敢旗幟鮮明地講“兩國論”，最後“兩國論”由民進黨繼承，國民黨保留了“特殊關係”。尤其當國民黨2016年失去政權後，同時也失去了信心，他們對自己傳統的路線、理想、政黨追求的目標，認為都已經不足以吸納選票，他們要想吸納選票，就必須向民進黨靠攏。



張麟徵表示，國民黨的路線是漸漸退縮的，一步一步往後退，原來很堅定的一中政策，因為前“國安會秘書長”蘇起體諒2000年民進黨陳水扁當選後的處境，把一中改稱“九二共識”，不直接標明去說一中，把這個概念包入九二共識之中模糊化，後來國民黨繼續承接這個模糊化採用九二共識，如今連九二共識這四個字都不想要了，整個走向就是偏綠，去藍，讓藍的色彩越來越淡。

