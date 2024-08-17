看清朝建設台灣　澎湖西嶼燈塔屹立250年

西嶼燈塔最早於1778年興建，是全台最古老燈塔之一。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月17日電（記者 蔣繼平）西嶼燈塔（漁翁島燈塔）位於澎湖縣西嶼鄉的西南端，1778年（清乾隆43年）興建於西嶼的外垵高地上，西嶼過去也稱漁翁島，因1915年燈塔、辦公室、房舍全部漆成白色，在蔚藍的大海與綠色草原間，既醒目又耀眼，1992年起開放給民眾參觀，因是澎湖群島本島環島公路縣道203的最末端，對遊客來說也是一項環島指標。從燈塔園區俯視海景，著名的“西嶼急流”也在此。



根據官網介紹，燈塔座落於西嶼西南端的高地上，屬西嶼鄉外垵村，始建於1778年，最初為七級石塔，名為“西嶼塔燈”，至1875年改建為西洋式構造，命名為“漁翁島燈塔”，如今所見。近年登錄為古蹟時，順應鄉民建議，正名為“西嶼燈塔”。西嶼位於澎湖本島之西，大陸閩浙沿海先民航行途經澎湖即以“西嶼頭”為航程辨識的指標，先民自古以來即稱為“西嶼”。而葡萄牙人首先以葡萄文“漁翁島”標示於航海圖上，漁翁島即為西嶼，差別在此。



燈塔立於花崗岩台基上，底部直徑約2.5公尺，塔身向上微微內收，塔頂與塔身高度的比例約為1：2。塔內有螺旋鐵板樓梯，上層為圓拱型鑄鐵燈罩及風標。塔身外側離地面6.3公尺高的地方，則有鐵管欄杆圍成的鑄鐵工作平台，塔高11公尺，燈高60.7公尺。燈塔旁的洋樓是以石塊砌築，內分上下兩層，百葉窗為法式造型，濃厚的歐式建築風格。漁翁島燈塔設有霧笛、三座清朝中葉所設的鐵鑄霧炮，並留存早期使用的石葫蘆煙墩。



澎湖有6大急流“一磽、二吼、三西流、四鵝豆、五潭門、六東吉”其中的“西流”就位於外垵“西嶼燈塔”下的南方海域。每到臨近乾潮、開始潮前40分鐘（俗稱返流），海面即出現整排月眉湧浪，長約100～200公尺，持續4到5小時，直到滿潮前2小時左右才停止，每逢秋季大潮時更是蔚為奇觀，是為著名的“西嶼急流”。



西嶼燈塔在西嶼鄉的最西南角，距離馬公市車程約50分鐘，是澎湖群島環島公路縣道203的最末端。由於燈塔附近有軍事管制區，須停車後步行入內參觀，園區有霧炮遊戲體驗，也可隔海眺望馬公市、桶盤嶼、虎井嶼等。免費入園參觀，不過燈塔上月起整修至隔年5月，較為可惜。