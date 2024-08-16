鄭麗文：柯文哲六神無主　都照黃珊珊劇本走

前藍委鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北8月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，時任競選總幹事黃珊珊14日辭去中央委員職務，但仍無法平息怒火，黨內呼籲應該請辭不分區“立委”。中國國民黨前“立委”鄭麗文表示，柯文哲不但對競選帳務毫無管理能力，如今面對危機處理更是六神無主。連神隱都不神隱，面對媒體也答非所問，還幫黃珊珊的劇本背書。其實最不該負責的就是會計師端木正，但包括陳智菡及民眾黨上上下下，竟全都照黃珊珊的劇本甩鍋端木正，這是最離譜的。



根據《中時新聞網》報導，鄭麗文15日在《大新聞大爆卦》節目指出，從柯文哲的這番話，可以看得出來，這是一個緩兵之計！鄭並不認為柯文哲現在已經決定要處理黃珊珊、壯士斷腕。根據《大爆卦》即時網路調查，竟然有高達6成網友認為，柯文哲會逼黃珊珊辭不分區，這可能是“民意”覺得應該這麼做。但鄭麗文認為柯文哲完全看不出有跡象，甚至有能力，在這個時候去處理這一大堆的危機跟爛攤子。



鄭麗文強調，柯文哲就是六神無主了！他完全失去了危機處理的能力。在這個時刻，就如同媒體報導所說的，他連神隱都不神隱這件事情，讓鄭覺得不可思議！面對媒體的追問，第一個，柯文哲六神無主；第二個，答非所問；第三個，媒體問他的每一個問題，他都說：這個不是現在最緊急的事情！那什麼是現在最緊急的事情？



鄭麗文認為，柯文哲已經是完全六神無主了。從整個競選總部的帳，就可以知道柯文哲是一個毫無管理能力的人。今天他百分之兩百地信任黃珊珊，把整個競選總部交給黃珊珊的結果跟下場就是如此。連記者問他：“你說你識人不明，指的是端木正、李文宗、還是黃珊珊”？他都回答不出來。鄭麗文說，“三個都是啦”！而裡面最不該負責任的，其實就是會計師端木正，他把所有責任甩鍋給端木正，沒有人看得下去！

