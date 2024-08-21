中評關注：柯文哲搞不定這2個女人　難止血

柯文哲與蔡壁如在政治風暴後，首度在媒體前同台互動。（中評社 資料照） 中評社台北8月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲近日被政治獻金、京華城案纏身，昔日黨內8女將，不乏深陷風暴自身難保，特別柯的雙核心女將黃珊珊與蔡壁如之間的內鬥力道逐漸加劇，讓柯文哲難上加難。



台北地險署現在著力2大案調查柯陣營，包括8月12日主動分案以“偽造文書罪”調查柯文哲政治獻金案，會計師端木正、木可負責人李文娟涉偽造文書罪，諭令各新台幣100萬元、150萬元交保，均限制出境、出海及電子監控；另，柯文哲市長任內，台北市都市計劃委員會准許京華城改建提高容積獎勵，從560%至840%，所增加的樓地板面積價值上看新台幣百億元，近日由“他”字案轉為“偵”字案偵辦，時任都市計劃委員會主持人、前台北市副市長彭振聲，已遭限制出境。



柯文哲的“清廉”、“誠信”招牌岌岌可危，昔日幕僚一個個跳出來爆料、抨擊，質疑為何力保黃珊珊不分區“立委”職位，讓柯陣營屋漏邊逢連夜雨。但柯文哲至今卻仍表現得信心滿滿、老神在在。



回顧柯文哲10多年來大起大落，身邊8位重要女將都功不可沒，但因內鬥升高卻沒辦法有什麼作用，特別是蔡壁如與黃珊珊之間越鬥越兇。從蔡壁如點名黃珊珊應負責，到與蔡壁如關係親密的資深柯粉、網紅“大媽老司機”朱蕙蓉以“志工”身份發文“捍衛柯文哲清廉”爆料，政治獻金只讓木可經手，點名競總財務長李文宗說清楚，很明顯是劍指仍拒辭不分區“立委”、正在善後此事的黃珊珊。



蔡壁如與黃珊珊之間的糾葛可追溯到2019年民眾黨首度參與2020大選。跟著柯文哲數十年，被外界稱為“血滴子”的蔡壁如被列為民眾黨不分區“立委”名單，並請辭北市府顧問，離開柯文哲身邊為其開疆闢土，而黃珊珊則接受柯文哲邀請擔任台北市副市長。長此以往，外界就不斷有“蔡壁如失勢”的耳語。



重要的觀察點在於，蔡壁如2022年捲入論文抄襲爭議，隨即果斷請辭不分區“立委”，為柯文哲止血，柯也隨即同意。反觀此次爆發政治獻金風暴，柯文哲卻力保黃珊珊，最終拖到民眾黨中評會昨日決議黃珊珊停權3年，但這並不會影響到黃的不分 區“立委”職務。