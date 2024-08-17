許晉睿語中評：赴陸旅遊禁團令可先解除

中華兩岸旅行協會理事長許晉睿接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月17日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰14日受訪表示，兩岸的友善之門“已經打得很開”，強調台灣沒有“禁團令”。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿向中評社表示，兩岸旅遊開放與否，其實從去年就已經講到現在，他認為不會有太大變化，因政治因素等障礙還是存在，台灣應先主動釋出善意才對。



許晉睿，新竹人，經營46年旅遊業，1987年開始從事兩岸旅遊。曾任台北市旅行公會理事長、“中華民國”旅行業品質保障協會理事長。現任中華兩岸旅行協會理事長、台旅會（“觀光署”）董事。



許晉睿16日赴台北世貿一館參加“2024台灣國際秋季旅展”，活動間接受中評社訪問表示，卓榮泰說台灣有釋出善意開放了，但禁團令仍無解，這樣的阻礙沒消化、沒解除掉。台灣官方或許該思考自己先主動表達意願，不見得什麼事都要先談條件，在互相釋出善意方面，台灣在可以的範圍內，可以主動，對方要怎麼回應再看。



他說，但整體來看，他認為兩岸要有旅遊開放善意是不容易，他認為不會有太大變化，基本的問題並未解決。比如小三通、福建平潭的船要來台灣也不順利，仍存在某些障礙，台灣能不能在自己掌握的範圍先解除障礙？旅行業者、市場都有這個需求，政府應該盡力協助業者市場才對。



“禁團令就可先解除！”許晉睿說，這是台灣方能決定的，也是市場需要，很多人都提過了，旅行社要組團去大陸，卻要用各種不同名目或考察的方式，這都是不正常的狀況。市場應回歸正常發展，平潭到台灣的船何時才能復甦？旅客是希望暢行無阻的，才能期待大陸遊客來台。

