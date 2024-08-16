軍事預算創新高　藍委：台灣有比較安全？

藍委羅智強受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月16日電（記者 黃筱筠）台灣明年度“國防”預算創新高，超過台灣GDP的2.6%，遭到藍營質疑。中國國民黨“立委”羅智強今天受訪表示，馬政府執政時，台灣被從世界三大火藥庫除名，現又回到三大火藥庫里，請問台灣有比較安全嗎？



“國防”預算、支出年年升高，明年度超越GDP的2.6%。美方時有要求台灣提高“國防”支出至GDP3%的聲音。



羅智強受訪表示，當然支持一定的“國防”建設跟“國防”預算，台灣還是需要有強大的防衛能力，但是在馬政府時代，“國防”預算大概新台幣3千多億元，現在暴增到6千多億元，不斷變成新高，只問大家一件事，台灣有比較安全嗎？在馬政府執政，台灣被從東亞世界三大火藥庫當中除名，現在又被放回世界三大火藥庫。



他強調，軍備建設投資當然有必要，但同時也必須投資和平，不要忘了，今天任何預算都有相互排擠性，“國防”預算倍增暴增，還無上限的不斷增加下去，必然排擠教育、社福、治安等預算，現在預算暴增的情況政府要好好審視資源配置。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤說，自己國家的安全自己來守衛，所以我們要提升“國防”自主，增加“國防”預算，明年預算來到2.6%，是史上新高，對於民主同盟國家彰顯台灣防衛自己國家的能力，以及強大的意志，這非常重要。

