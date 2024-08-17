游淑慧：柯文哲存在對賴沒壞處　查案腳步慢

國民黨台北市議員游淑慧接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍台北市議員游淑慧向中評社表示，面對2026地方選舉，藍白其實是競爭角色，台灣民眾黨不可能放棄縣市長及議員選舉，所以民眾黨主席柯文哲的存在對民進黨賴清德沒有壞處，“賴政府”對柯案的偵辦腳步拖拖拉拉。



游淑慧表示，因為對賴清德最好的策略或許是2026地方選舉之後再動柯文哲，因為2026藍白其實是競爭角色，在地方選舉上，民眾黨不可能不提名，難道叫民眾黨不提名議員參選人嗎？或是縣市首長都放棄嗎？這是不可能的。



游淑慧指出，現在看起來，民眾黨參與選舉還有一個很重要的目的就是募款，從現在事後來看，柯文哲參與2024選舉的目的可能是募款，所以他不要藍白合，否則合了以後就不能募款。



游淑慧表示，從這個角度來看，柯文哲的存在對賴清德並沒有壞處，所以幾個柯文哲的案子明明都已經很清楚了，那為什麼“賴政府”對前海基會董事長鄭文燦的偵辦腳步很快，對於柯文哲的偵辦腳步卻拖拖拉拉？



游淑慧指出，這次民眾黨政治獻金帳務案，她認為也是雷聲大雨點小，因為政治獻金案子可以推給作帳的人，畢竟候選人真的不會自己去碰政治獻金，除非這個錢流到了他口袋裡面，但更可能的是底下的人上下其手，以至於錢不知道流到何人去了。



游淑慧表示，所以這次的帳務案，與其說是辦柯文哲，不如說是警告柯文哲，真正與柯有關的當然還是他當台北市長任內的幾個可疑案件，目前看來偵辦的腳步在公文事證這麼明確的狀況下，其實是慢了一點。檢調大動作搜索民眾黨，只是為了政治獻金帳務案，那其他柯市長任內的京華城案、北士科案，怎麼好像都不用處理？那麼這是不是民進黨的策略？她並不曉得。



游淑慧指出，國民黨沒有能力去管民眾黨會怎樣發展，國民黨只有趕快做好自己的政黨改革，只有自己獲得人民的認同才行，而不是一直期待拉一打一，過去民眾黨可以靠綠的，現在靠藍的，萬一他們哪一天又回去靠綠的呢？你不能去期待一個會遊走的政黨，應該要期待的是自我力量的提升，這才是正途。