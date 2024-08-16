盧秀燕選黨魁？李哲華：主席改選非迫切議題

南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月16日電（記者 方敬為）針對馬英九基金會執行長蕭旭岑13日受訪時公開表示，中國國民黨籍台中市長盧秀燕若有意角逐2028大選，依國民黨的“慣例”，選務與黨務合一較適宜，建議盧選黨主席，引起黨內討論。國民黨籍南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華接受中評社訪問表示，現階段討論黨主席改選還太早，黨中央當務之急應該是要思考，如何提振黨的支持度，否則黨主席由誰來當，都沒有太大差別。



李哲華說，蕭旭岑後續也澄清相關說法，只是代表個人立場，其實，當前黨主席改選並不是國民黨迫切的議題，人選也還不是重點，黨的當務之急應該是要設法提高支持度，包括黨的路線、兩岸論述方面，要重拾民意支持。



李哲華，曾任馬政府時代“總統府”副秘書長室主任、國民黨副主席兼秘書長辦公室主任、國民黨青年團執行長、國民黨行政管理委員會副主委、台北市政府民政局機要秘書、國民黨組織發展委員會主委、高雄市黨部主委、南投縣黨部主委等職。



對於蕭旭岑發言是否代表馬英九的意志？李哲華認為，只能說蕭或多或少“理解”馬英九的想法，但未必代表馬的立場。



李哲華指出，近期台灣民眾黨面臨的一些司法上的爭議與挑戰，大家都在關注，後續民眾黨會如何發展、變化，有無可能國民黨也開始面臨相關問題，甚至藍營有沒有條件吸納民眾黨的支持者？國民黨在面對長期掌握行政資源的民進黨大力施壓下，該如何挺過去，才是國民黨人當前最需要面對的課題。



李哲華說，黨主席改選並不是目前迫切的事，黨在這時候應該要聚焦於未來的發展方向，還有黨的一個核心思想如何去論述，讓更多選民能夠支持，對比主席改選更為重要。他提到，日本首相岸田文雄日前宣布，不再參選自民黨總裁，言下之意就是不爭取首相連任，就是為了政黨的整體支持率為考量。有時候為了黨好，就要放下個人，讓新的人去帶領黨，以突破相關困境，這都可以給國民黨產生一些啟示。