蔡壁如點名負責　黃珊珊：還原真相最重要

民眾黨委員黃珊珊受訪過程姿態頗低。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月16日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨主席柯文哲近期爆發2024大選政治獻金帳務風暴，前民眾黨“立委”蔡壁如點名時任競選總幹事的民眾黨“立委”黃珊珊應該負全責。對此，黃珊珊今日下午表示，釐清責任還原真相，這是最重要的，不是單純個人的問題。



民眾黨內已傳出，有人主張應開除黃珊珊黨籍，她若被除籍，不分區“立委”職務也將被拔除，進行遞補。



黃珊珊今日下午在“立法院”受訪回應媒體提問，雖然訪問全程僅約4分鐘，她就表示還有行程必須先離開，不過整個訪問過程黃珊珊好聲好氣面對媒體，姿態頗低。



民眾黨今日召開中評會討論競選總幹事黃珊珊、競總財務長李文宗、承辦會計師端木正懲處。經過2個多小時的討論後沒有做出結論，待下周邀請當事人到場說明再進行議處。



中評會延會到下周，會親自出面說明嗎？



黃珊珊表示，她剛剛接到通知，如果有邀請的話，她一定會到。



怎麼看蔡壁如點名你要扛起最大責任？



黃珊珊表示，這一次的風波與事件，我們還是要很誠懇與社會大眾說明，我們在參選初期，真的是一個篳路藍縷的團隊，我們一開始人力非常少，辦公室也就那幾個位置，人力的確很不足，面對繁雜的選務，財務更加繁雜，整個團隊很認真很努力分工，各司其職相互尊重，當然我們也會互相信任。