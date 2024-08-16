會見奧運選手　蕭美琴開心說今天最沒壓力

賴清德與蕭美琴今天會見奧運選手。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月16日電（記者 黃筱筠）台灣選手在本屆巴黎奧運拿下2金5銅，創下隊史次佳成績。“總統府”今天舉辦“英雄派對”與“台灣英雄大遊行”，賴清德、蕭美琴接見參賽選手。蕭美琴開心的致詞說，從賴清德邀請她擔任副手以來，每天都是壓力，衹有今天感到特別幸福，因為可以和台灣的英雄見面。



她也感謝在場及無法到場的選手們，謝謝大家用努力和汗水感動台灣民眾，鼓舞、激勵了對體育、或任何領域有夢想的青年，也感動了許多期待台灣可以更偉大的我們。



遊行預計自下午3點起自“總統府”前展開。車隊出發前，賴清德與蕭美琴揮手送他們出發。蕭活潑的比出多種愛心給選手。



代表台灣出賽巴黎奧運的選手下午到“總統府”，除了人在日本的李洋、謝淑薇、詹家姊妹，以及正在養傷備戰的戴資穎等人，所有選手與教練團、後援團隊，在“總統府”齊聚一堂舉辦“英雄派對”，歡慶眾人凱旋返台。



賴清德致詞提到，衛冕奪金的羽球男雙李洋和王齊麟在賽場上克服所有挑戰，很不容易拿下金牌；賴清德更讚女子拳擊金牌得主林郁婷，不只在賽場上表現優異，場外面對惡意攻擊展現出來的高度和風度、總是秉持運動家精神，令人欽佩。



賴清德說，本屆奧運有些選手是最後一舞，感謝他們多年來“為國爭光”，也有些選手是初登奧運舞台，期待未來金牌是屬於他們的。台灣的體育生生不息，是一棒接一棒，充滿希望，政府也將推動“體育暨運動發展部”的成立，希望所有選手或教練及體育界的前輩，可以提供寶貴的意見，讓“體育部”的成立能夠更接近理想，滿足運動界的需求，也推廣全民運動。



“台灣英雄大遊行”活動下午3點開始從“總統府”出發，終點站是忠孝西路天橋近中山南路。