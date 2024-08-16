罷樑10/13投票　藍籲基隆市民投不同意票

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照) 中評社台北8月16日電／“中選會”今日宣告中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案成案，國民黨下午表示，民進黨“不演了”積極介入、推動罷免案，“中選會”應有的中立性在過程中更是廣遭質疑，不但傷害台灣民主，更形同霸凌基隆市民，對此深表遺憾。面對綠營上下總動員組“罷免國家隊”打壓，國民黨呼籲基隆市民“挺善良、反罷免”，支持謝國樑就請務必出來投“不同意票”，一同守護基隆未來。



“中選會”今天表示，民間團體發動連署罷免基隆市長謝國樑案宣告成立，委員會議通過將於今年10月13日舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。



2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，依公職人員選舉罷免法規定，第3階段投開票，同意罷免票數多於不同意票，且同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票才通過罷免。



國民黨表示，謝國樑上任後努力打拚市政，依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，東岸商場相關訴訟市府迄今已三連勝，可見基隆市府的作法正確，也顯示相關團體發起罷免的政治動作毫無正當性，相信大多數市民不會認同罷免。



國民黨指出，民進黨從頭到尾積極參與基隆罷免案，不僅與公民團體合作推動。賴清德、民進黨秘書長林右昌、“中選會主委”李進勇更多次到基隆，“罷免國家隊”公然介入施壓，如今如此惡質的罷免成案，形同對台灣民主的再次傷害，令人遺憾。



國民黨強調，這次基隆市長罷免案關係重大，民進黨策劃明年發動大罷免潮，想藉由罷免在野“立委”取得“國會”多數，讓綠營執政更能為所欲為，呼籲基隆市民出來投下不同意票，一同守住台灣頭，遏止惡意罷免歪風。