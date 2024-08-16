823金門和平論壇　傅慰孤等倡議避戰謀和

第九屆823金門和平論壇在金門酒廠舉行，倡議避戰謀和。（照片：全球和平聯盟台灣總會提供） 中評社金門8月16日電／第九屆823金門和平論壇在8月16日上午於金門酒廠舉辦，全球和平聯盟台灣總會副理事長、台退役空軍中將傅慰孤表示，金門是兩岸和平最大的關鍵，期待金門成為世界和平與家庭文化的重要展示特區。



第九屆823金門和平論壇在8月16日上午於金門酒廠舉辦，近70位與會者出席，主辦單位全球和平聯盟台灣總會，延續上屆論壇的主題：避戰謀和，並且以兩個分論壇進行討論交流。第一個分論壇是：金門的未來與未來的金門，第二個分論壇是：兩岸的未來與未來的兩岸。主持人為全球和平聯盟台灣總會副理事長傅慰孤、金門大學和平研究中心劉佩怡主任。



在第一分論壇中，前陸委會主任委員張京育談到，金門在1958年823砲戰前後的歲月裡，使台灣發展成為亞洲四小龍的領頭羊，這是金門同胞對我們發展的重大貢獻。二十多年來，金門城為兩岸官方、準官方、民間社團協商、會談、交流的重要據點，2016年11月，金門更成為兩岸企業家峰會的舉辦之地，台灣五百位企業家與約近一千位大陸廈門企業人士參與。自2016年以來，多位縣長、議長、“立法委員”、社團領袖都有共識，希望將政治擺一邊，把經濟、人民利益和民生擺第一，將金門發展成為和平經貿特區。



而擔任與談人的金門縣議會前議長王水彰，也在論壇中提出，“金廈漳泉同城化”的倡議，兩岸關係應先“求同存異，掌握正面良性互動機遇，才能推進兩岸民生經濟與和平發展。已讀不回、不溝通、不接觸的舊思維，中斷交流與放任“惡意螺旋”無限擴張，絕對不利於兩岸的和平發展。”並呼籲政府重新定位金門的離島政策，提議金門應該去戰爭化（非軍事區），全島免稅，發展觀光休閒旅遊、閩南文化、地方產業展。而金門的傳統產業則需要政府協助做全盤規劃。

