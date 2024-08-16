綠點名反對“中電北送”　盧秀燕不回應

盧秀燕出席台中市府中元普渡祭拜。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月16日電（記者 方敬為）台電董事長曾文生提出桃園以北不再核定5MW以上資料中心，並稱北台灣供電不足。“行政院”發言人陳世凱點名國民黨籍台中市長盧秀燕反對“中電北送”最大聲，引發議論。盧今下午出席市府中元普渡祭拜，不回應相關議題，由副市長鄭照新代答，他表示，若不缺電，就無中電北送等問題，陳世凱出身台中，應很清楚，盼要有更成熟的說法。



曾文生日前以北台灣供電不足為由，提出桃園以北地區不再核定5MW以上資料中心，引發國民黨籍桃園市長張善政質疑，民進黨政府一方面宣稱台灣不缺電，卻又以北部供電不足為由限制地方產業發展。陳世凱對此回應時表示，北北基桃電力開發困難，光是2023年電力供需差距就近200億度。



陳世凱稱，去年透過“南電北送”或“中電北送”解決北台灣用電問題，但送電過程必然會因為線路造成電力耗損，單單這樣的耗損就達到6.4億度，換算成電價差不多23億台幣。他強調，從整體角度來看供電確實足夠，但就區域角度而言，北部電源開發必須更加積極，否則長期用電確實有所不足，並點名目前反對“中電北送”最大的呼聲就是來自盧秀燕。



陳世凱的說法，引起政壇議論，盧秀燕16日下午出席中市府中元普渡祭拜，率29個局處首長一同開香祭祀，祈求各方保佑台中市運昌隆，對於陳世凱的批評，不予回應，交由鄭照新對外發言。



鄭照新表示，能源穩定是“國家安全”問題，區域發電要平衡，問題在缺電本身，如果全台的電力是穩定，台灣不缺電，照理就沒有中電北送、南電北送的需要，平衡全台區域電網發展，是中南部多數縣市的共識，讓台灣真正不缺電，就沒有哪裡的電需要送到哪裡的問題，這才是正本清源之道。



鄭照新說，陳世凱出身台中海線，應該最瞭解台中人之苦，地方對台中火力電廠減煤加速時程的渴望，民進黨籍前台中市長林佳龍也曾公開倡議“中電中用”，相信陳世凱能瞭解林佳龍，乃至於民進黨籍高雄市長陳其邁對電力北送的不平之鳴。