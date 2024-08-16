罷樑投票10/13舉行　門檻7萬6979票

“中選會主委”李進勇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月16日電（記者 張穎齊）綠營發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，“中選會”16日召開委員會議，決議通過罷免案成案，10月13日舉行罷免投票。罷免投票通過門檻必須同時符合以下兩條件：一、有效同意票數多於不同意票數。二、同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上（7萬6979票）。



據選委會統計，基隆市選舉人人數為30萬7913人，第一階段至少需3080人提議，第二階段需3萬792人連署，第三階段則需要7萬6979票。年滿20歲，在基隆市設籍超過4個月者，可以參與罷免投票。



原傳出罷樑投票將於10月5日謝國樑49歲生日當天舉行。“中選會主委”李進勇表示，因各界議論紛紛，為維持公平所以改為影響層面最小的10月13日。



“中選會”今日下午3點開“基隆市第19屆市長謝國樑罷免案宣告成立”記者會，與會的有李進勇、副主委陳朝建、主秘謝美玲、綜合規劃處長張玳琦、選務處長余淑𡝮、法政處長蔡金鋯。



李進勇宣布，今日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於10月13日（星期日）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。



李進勇說，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數30萬7913人，法定連署人人數應為3萬792人以上。該罷免案提出之連署人人數4萬3137人，經查對後符合規定人數3萬6909人，不符合規定人數6228人，已達法定連署人人數，依法“中選會”應為罷免案成立之宣告。



“中選會”指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：8月16日罷免案成立之宣告，29日前被罷免人提出答辯書，9月3日前發布罷免公告，23日投票人名冊編造完成，10月3日至12日辦理公辦電視罷免說明會，9日前公告罷免投票人人數，13日投票、開票，18日前審定罷免投票結果、公告罷免投票結果。



李進勇說，日前媒體批露在10月5投票，其實這只是在準備階段裡各項評估的方案之一，並非唯一方案，原評估9月28日教師節、10月5日、10月12日（重陽節後一天），但教師節不該讓擔任選務工作的教師辛苦工作，10月5日又是被罷免人謝國樑的生日，適合與否，各界議論紛紛，為維持罷免公平選務，以及雙方不必要的攻防議題，經過“中選會”充分討論後，選擇影響層面最小的10月13日舉行。呼籲大家務必負責盡職、嚴守行政中立選務立場。