“賴政府”認北部缺電　張善政轟錯誤能源政策

張善政受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月16日電（記者 盧誠輝）台電董事長曾文生日前宣布不供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心引發爭議，“行政院”發言人陳世凱15日也承認北部電力不足。中國國民黨籍桃園市長張善政今日出席活動時受訪表示，“中央”錯誤的能源政策要檢討，也顯示過去8年編列的新台幣數千億元不知道花哪去？才會導致電網建設成效不彰。



張善政今日到桃園市龜山樂活運動館出席新建工程動土典禮，包括藍委牛煦庭、桃園市議員李宗豪、孫韻璇、陳雅倫、“教育部”體育署組長蔡文娟、市府工務局長汪在宙等均一同出席活動。



針對“行政院”終於鬆口承認台灣北部電力不足，張善政在會後接受媒體聯訪時指出，“行政院”說北部用電有200億度缺口，這顯示過去8年錯誤的能源政策今天終於露出真相，怎麼可能換了一個“總統”，從原來不缺電變成缺電？顯然過去能源政策需要檢討，政府有責任讓所有的民眾和產業，不管到哪裡去，只要是他們認為是最好的發展地點，就應該有充分的電源可以供應。



媒體詢問，陳世凱稱是因國民黨籍台中市長盧秀燕不願“中電北送”？張善政說，北部缺電，不管是南電北送或中電北送，這些都需要靠電網。而過去幾年“中央”投資幾千億元的預算進行電網強化，重點是這些錢究竟花到哪裡去？“中央”應該要去檢討電網建設的錢到底花在哪？為什麼沒有發揮強化電網的功用？