李進勇駁球員兼裁判　反批基隆選委會

“中選會”主委李進勇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月16日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑，“中選會”16日宣布罷免投票日為10月13日。針對李進勇曾為民進黨籍基隆市長，被質疑有球員兼裁判，李進勇僅說憑空猜測、大可不必將矛頭指向“中選會”。但卻將矛頭指向稱基隆市選委會部分人士無法融入選務團隊，選務工作結束後將檢討、加以懲處。



“中選會”今日下午開“基隆市第19屆市長謝國樑罷免案宣告成立”記者會，與會的有李進勇、副主委陳朝建、主秘謝美玲、綜合規劃處長張玳琦、選務處長余淑𡝮、法政處長蔡金鋯。



李進勇開場表示，感謝基層同仁、基隆市民政、戶政人員，備極辛勞，但過程中卻發生若干失序狀況，主因是基隆市選委會部分人員，無法融入選務團隊、分工合作的體制，又沒能掌握法令規定，“中選會”依法及職責來指揮監督，密集與選委會溝通，才導回選務正軌，“中選會”、選委會應是一體。副主委陳朝建補充說，基隆市各區長涵養好，一定要依法行政，請基隆市府各相關單位文官，配合“中選會”辦理選務。



會後開放媒體提問，對於為何說基隆市選委會部分人士無法融入團隊？李進勇說，每次選務結束後，都將會做檢討，除了業務檢討外，選務人員很辛勞、會有記功，但不周到的地方會加以懲處，“中選會”會在選務結束後檢討。



中評社詢問，中國國民黨及“立委”們批評，李進勇是民進黨籍前基隆市長，“中選會”介入罷免案甚深，有球員兼裁判、違反行政中立之嫌？



李進勇回應，憑空猜測大可不必，選舉時，“中選會”都依法行政中立，已建立社會公正形象，希望罷免案的雙方，各自做好選舉攻防，別將矛頭指向中立的“中選會”。陳朝建接續說，“中選會”所屬選委會依法應是一體，選務也是依法設置，基隆市政府各區公所相關機關，在選罷期間，統統是選務機關，都應依法行政、恪遵選務中立。



記者再問，有不少基隆市民反映，並沒有捐款給發動罷免的山海公民拆樑行動團體，卻收到該團體寄來的750元新台幣禮品，是否有涉及違反賄選等疑慮，該不該介入調查？



陳朝建回，這不是選務相關事項，詳情如何舉發，都是檢調、司法的權責，“中選會”不做評論。



“中選會”公布不符合連署規定人數6228人，為何有暴增？是否與基隆市選委會不同調？李進勇說，都有依照各款項進行。陳朝建說，“中選會”並無更動。余淑𡝮補充說明，連署人如有年齡、居住期間、重復連署、連署人為提議人、戶籍地址錯誤或不明、有偽造情事等，皆屬不符合規定需剔除之情形。