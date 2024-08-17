澎湖暑假遊客哪去了？一路冷到刮東北風

澎湖縣馬公市中央老街商圈街道十分復古，人潮稀疏。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月17日電（記者 蔣繼平）今年全台“國旅”市場差，暑假人潮衰退，離島澎湖受限旅客靠海空運入境，搭飛機就是一筆開銷，據統計，澎湖今年截至6月底累積59萬人次觀光客，比去年同期少了14萬人次，暑假7月尚未公布，但觀光業者生意都不理想，尤其花火節上月底結束，本月起遊客人潮減少，加上農曆七月因素及海外旅遊市場搶客，澎湖生意可能就一路淡到10月東北季風吹起。



澎湖縣受到東北季風影響，每年三月至十月中旬適合旅遊，僅半年可推觀光，今年花火節從5月開始至7月底結束，但受到台灣遊客瘋海外旅遊，“國旅”市場不好大環境下，澎湖遊客人數也下滑。根據澎湖縣政府旅遊處最新的統計資料，今年截至6月底累積觀光客人次59萬人，比去年同期的73萬人次，足足少了14萬人次。7月數據尚待公布。



觀光景氣如何，問問商圈店家最知道。馬公市中央老街的復古街道上有多家美食及紀念品店，總會吸引許多遊客逛街採買。經營許家店30年販賣各式小吃飲品和紀念品的許洪麗珠說，老街上的店家這幾年也不好經營，像紀念品其實不好賣，主要是靠小吃，加上她是老店，其實客人還是會來，但附近紀念品店家生意確實不太好做，剩沒幾間。



馬公市的篤行十村近年改造成眷村文化保存園區，吸引許多文創商店進駐，入口處有仿金門的“毋忘在莒”地標，也是遊客打卡景點。園區一家“閑畫家常”紀念品店擺滿明信片及手寫毛筆字給遊客挑選，但店家也說，暑假7月份“國旅”市場比較淡，感受遊客少了一半，加上8月重疊農曆七月，澎湖花火節也結束，8月生意絕對會比7月更不好。



馬公市區因為遊客多，晚間也有許多適合遊客吃飯吃消夜的場所，經營融合咖啡廳與酒吧餐飲店的返鄉創業青年Ellen談到澎湖觀光景氣，也擔憂希望澎湖能夠有更多的觀光市場，每年的花火節確實會吸引愛看煙火或第一次看煙火的遊客，但餐飲生意是長長久久，她的客群也適合年輕人，許多業者希望花火節之外能有更多話題與活動。