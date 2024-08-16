蕭旭岑爆柯親口說破局會完蛋　黃珊珊作梗

馬英九基金會執行長蕭旭岑。（中評社 資料照） 中評社台北8月16日電／台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，時任競選總幹事黃珊珊14日辭去中央委員職務，但仍無法平息怒火，黨內呼籲應該請辭不分區“立委”。馬英九基金會執行長蕭旭岑15日在政論節目透露，2024大選，柯文哲與國民黨簽下藍白合六點協議後、民調專家接續開會卻陷膠著，他本想打電話問柯卻被白營專家阻止，說只能打給黃珊珊，到隔日他才打給柯文哲問“你是要破局嗎？”柯還回說“破局‘中華民國′就完蛋了”。



根據《中時新聞網》報導，蕭旭岑15日在政論節目《一起Battle》表示，柯文哲若照著藍白合六點協議走，就不會有今天，柯現在就是“副總統”，真的不是民眾黨有些人說的被國民黨、朱立倫騙，因這都是柯文哲自願參與，也都同意六點協議，只是簽了之後又被所謂的“三娘教子”，回去就變了，很可惜。



蕭旭岑透露，柯文哲簽訂六點協議後，他代表馬英九、作為中立第三方主持民調會議，當天晚上藍、白營的民調專家開會到凌晨三點、談到僵局，他進場協調希望能打給柯文哲確認結果，但是民眾黨專家拒絕、說只能跟黃珊珊通話，但他認為是柯文哲主席簽的協定，不該由總幹事決定。蕭坦言，當下就直覺到不太妙、“黃珊珊要反對”了，六點協議會出問題；事後覺得非常可惜，怎麼變這樣子？黨主席簽的協定，卻被總幹事推翻、技術性干擾。



蕭旭岑說，在民調會議的隔天早上六點，他終於親自打電話給柯文哲，當時他第一句話就很不客氣，直接問柯文哲，出來社會行走答應就是答應，尤其是政治這麼重要的事情，“請問你是要破局嗎？”柯文哲回說沒有要破局，“破局‘中華民國′就完蛋了”，所以柯當時的頭腦很清楚。