桃園電影節開幕　主題遷徙有濃濃眷村味

桃園電影節邀請許多眷村出身的台灣知名作家分享眷村文化。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月16日電（記者 盧誠輝）第11屆桃園電影節今日盛大開幕，現場邀請到許多眷村出身的台灣知名作家與會分享眷村文化，讓現場洋溢著濃濃的眷村味。中國國民黨籍桃園市長張善政致詞時表示，今年桃園電影節以“遷徙”為主題，充分切合桃園多元族群的地方特色，尤其是“念念眷村”開幕片更是相當感人，喜歡與懷念眷村文化的影迷千萬不可錯過。



第11屆桃園電影節今日在桃園市中壢區和逸飯店舉辦隆重開幕典禮，包括張善政、國民黨籍桃園市議員舒翠玲，出身眷村的台灣知名作家朱天文、朱天心姐妹、蘇偉貞、張啟疆、監製謝小韞、導演黃玉珊、陳堯興、顧問王壽來亦都至現場共襄盛舉。



張善政指出，今年桃園電影節以“遷徙”為主題，充分切合桃園多元族群的地方特色，他肯定兩部開幕片儘管看似天南地北，但“念念眷村”從異鄉到故鄉的眷村文化，與“我們還有明天”描寫意大利家庭戰後苦中作樂的生活哲學，不但異曲同工，甚至彼此巧妙呼應，又進一步將“遷徙”主題發揮得淋漓盡致。



張善政也特別感謝許多重量級貴賓熱情支持，為今年的桃園電影節拉開隆重而完美的序幕，更感謝影迷每年都大力相挺，才能使桃園電影節年年進步突破。他祝福桃園電影節圓滿成功，更希望在電影節舉辦期間，能夠看到來自全台各地的影迷踴躍觀影。



桃園市政府文化局表示，第11屆桃園電影節從即日起到8月29日天天都有精彩影片放送，特別是雙開幕片“念念眷村”和“我們還有明天”感人至深，尤其“念念眷村”更是論理與抒情雙管齊下，從眷村文學與作家的角度切入，勾勒出從外省第一代的顛沛流離，走向第二代安身立命的創傷與情感，喜歡與懷念眷村文化的影迷千萬不可錯過。