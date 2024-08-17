澎湖中央老街許家店　經營30年就靠這一味

許家店82歲許洪麗珠阿嬤已開店30年，結交許多各地旅客包含許多知名人物。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月17日電（記者 蔣繼平）離島澎湖縣是觀光勝地，馬公市中央老街是整個澎湖最初發展的街道，現成轉型觀光老街，老街上的古蹟四眼井旁有一家歷史悠久的老店，今年82歲的許洪麗珠阿嬤在這裡服務遊客30年，笑容可掬又熱情招呼，除了客人捧場，陳水扁、馬英九、蔡英文也都曾來過留下合影，許洪麗珠阿嬤30年來累積南北各地朋友，沒有甚麼秘訣，靠的就是“人情味”。



馬公市中央老街四眼井景點旁，有一家經營30年的老店許家店，販售商品相當多，主打十全養生大補蛋（茶葉蛋）、豆干，還有澎湖特有的仙人掌及冰淇淋，風茹草茶、仙人掌汁、自製干貝醬，一旁還有雅石印章，攤位雖小但商品齊全，而許洪麗珠阿嬤笑容可掬，十分熱情招呼客人，遊客們也十分捧場。



許家店攤位上還掛有許多名人的照片，許洪麗珠阿嬤指著照片說，20年前陳水扁就來過這裡，還拿水桶讓陳水扁打水，讓她印象深刻，而且馬英九、蔡英文也都有來過，照片上也可看到宋楚瑜、藝人白冰冰等。



許洪麗珠阿嬤談起最近生意如何，也是直說雅石印章那些都擺好看的，沒甚麼人買，她這邊都是吃的最好賣，說著說著，還現場示範怎麼品嚐仙人掌，她拿著刀先把頭還有刺剔除，立即露出鮮紅色的果肉，再像削蘋果一樣把皮削除，提醒籽可以吃，別吃到皮就好，手法熟練又有說服力，難怪遊客都願意買單。



四眼井又名為“四穴井”或“四孔井”，位於馬公市中央老街的最北端，建立於明代中葉，已列為澎湖古蹟。四眼井深約5.6公尺，直徑約1.8公尺。井口覆蓋石板，留有四個圓形的汲水口，構造十分奇特，因而得名。



中央老街是馬公、甚至是整個澎湖群島最初發展的街道，從媽宮建城的時候就已經存在，至今已超過四百年的歷史。過去的中央街是澎湖人生活的重心，如今隨著馬公市的發展已經轉型成觀光老街。