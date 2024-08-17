中評關注：綠咬盧秀燕反對中電北送　有深意

台中市長盧秀燕出席中元普渡祭祀，面對綠營批評其反對中電北送，不予回應。（中評社 資料照） 中評社台中8月17日電（記者 方敬為）台灣電力公司以北部供電不足為由，宣布不再核定桃園以北地區設立5MW以上資料中心，值得注意的是，“行政院”發言人陳世凱特別點名，中國國民黨籍台中市長盧秀燕反對“中電北送”，刻意將北台灣供電問題與“盧秀燕反對”掛勾。盧被視為角逐2028大選的可能人選，綠營此舉除了卸責，也增加北部選民對盧秀燕的負面印象，一石二鳥。



台電公司董事長曾文生日前以北台灣供電不足為由，提出桃園以北地區不再核定5MW以上資料中心，引發國民黨籍桃園市長張善政質疑，民進黨政府一方面宣稱台灣不缺電，卻又以北部供電不足為由限制地方產業發展。



“賴政府”面對相關質疑，對外回應表示，北北基桃電力開發困難，光是2023年電力供需差距就近200億度。“行政院”發言人陳世凱並稱，2023年就是透過“南電北送”或“中電北送”解決北台灣用電問題，他強調，從整體角度來看供電確實足夠，但就區域角度而言，北部電源開發必須更加積極，否則長期用電確實有所不足，並點名目前反對“中電北送”最大的呼聲就是來自盧秀燕。



“賴政府”將北台灣供電不足的原因，與盧秀燕主張反對“中電北送”掛勾，相關舉動引起政壇討論。尤其陳世凱是出身台中的政治人物，曾代表民進黨在台中市議員第三選區（龍井區、大肚區、烏日區）連任三屆議員，對於北台灣供電不足的情況，刻意牽扯盧秀燕，政治操作的意味濃厚。

