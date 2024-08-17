中評專論：台觀光業慘 有史以來最冷的暑假

台灣最近旅展特多，許多民眾搶購便宜行程、機票出境旅遊；入境旅客卻有限，酒店等行業慘兮兮。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月17日電（評論員 林淑玲）“行政院長”卓榮泰日前接受媒體專訪提到，“兩岸友善之門已經打得很開，台灣沒有禁團令”，讓觀光業界滿頭霧水，事後官方又否認赴陸觀光禁團令已解除。卓榮泰向大陸喊話與賴清德的硬調大相逕庭，背後主因是台灣觀光慘兮兮，已到了需要急救的程度，亦非台官方繼續補助撒錢可以救得起來的。



8月中還在放暑假，全台主要景點卻陸續傳出拉警報聲音，南台灣水上活動勝地屏東墾丁住房率衹有五成，擁有日月潭等景點的南投不到3成，大地震之後的花蓮又更慘，業界皆高喊這是有史以來最冷的暑假。



再看一個數字，“交通部”觀光署日前公布統計數據，2023年台灣人出境近1180萬旅次，旅遊總支出破新台幣7134億元；外國旅客僅648.7萬人次來台，消費額約2698億元。一來一往，去年旅遊逆差達4436億元，創歷史新高。



至於今年，“交通部”原本設定今年來台國際觀光客目標1200萬人次，因兩岸觀光陷入僵局，下修為1千萬人次，日前公布的數據第一季僅有205萬人。對照2015年陸客來台全盛時期，一年有400多萬人次陸客，當年全台總計也才1043.9萬人次的海外觀光客來台，等於陸客佔了4成，與目前有如天壤之別。



台灣觀光為何低迷成這樣，最近有很多討論，海外觀光客的部份，重點當然是陸客進不來，其它客源又有限。台灣最重視的日本客因日幣貶值減少很多，靠補貼爭取來的東南亞客也有限，至於官方宣稱要開拓市場的歐美、紐澳、印度都談何容易。台灣酒店房價太貴，旅遊成本太高，新鮮感不足，現在廉價航空又提供便宜的機票，台灣景點吸引力遠不如出境旅遊，才會暑假一到，墾丁、南投等都空盪盪，出境旅遊卻熱呼呼。

