中評關注：派系拚　民進黨高雄台南一定穩？

傳出賴清德曾在中常會上表示，距離縣市長選舉還有2年多，希望大家不要急著表態。（照片：民進黨提供資料照） 中評社台北8月17日電（記者 黃筱筠）距離2026縣市長選舉還有兩年多，高雄市與台南市因民進黨長期執政，只要在黨內初選勝出，幾乎就能穩穩當選。但高雄與台南都存在黨內競爭、分裂的隱憂，民進黨是否穩拿這兩縣市？還是會重蹈2018年跌破眾人眼鏡，讓韓國瑜拿下高雄市長的覆轍？若民進黨內派系爭鬥，沒有拿捏好，也不是不會發生。



被視為賴清德子弟兵、前“內政部次長”陳宗彥涉接受性招待，被台南地檢署起訴，並指陳宗彥敗壞官箴，嚴重破壞公務員的清廉形象，建請法院從重量刑，此事再度被關注，加上之前“監察院”在今年2月並未對陳宗彥彈劾，現在台南地檢署打臉“監察院”的動作，格外引人關注。8月15日陳宗彥被起訴前一天，又被媒體直擊，他陪同“監察院長”陳菊赴桃園巨蛋出席靈鷲山法會。



在檢調大動作偵辦台灣民眾黨政治獻金案與台北三大案之際，舊案再度引起討論，是否要表態民進黨不是只有辦藍、不辦綠，這一樣是在強調賴清德肅貪的工作，反而能穩住台南選民對民進黨的支持度。



但就如中國國民黨籍“立委”謝龍介所說，除了陳宗彥的舊案，也要處理正在進行中的官商勾結弊案。如果台南真的還有新的官商勾結弊案傳出，對民進黨會是重大打擊。台南已經發生多起開槍案件，讓人覺得是“黑道故鄉”，若再發生官商勾結弊案，民進黨在2026年也不一定能拿下台南。加上黨內競爭激烈，表態參選有賴清德子弟兵林俊憲以及被“正國會”開除的“立委”陳亭妃，還有備戰的湧言會“立委”王定宇。如果初選結果，有人不滿意，會不會有人脫黨參選，這樣就有利國民黨人選。



高雄市長選舉在“小花媽”“勞動部長”許銘春也表態有意參選後，加上之前新潮流“立委”許智傑、賴瑞隆、“正國會”“立委”林岱樺、派系屬性不明顯的邱議瑩總已有5人表態，外傳現任“總統府”秘書長潘孟安也有意願，民進黨在高雄呈現多人競逐。



據了解，因為距離縣市長選舉時間還有兩年多，已經有這麼多人表態，賴清德曾在中常會提醒大家，不要急著表態，應該把工作放在政策推動，對於大家陸續表態爭取，不是很高興。這也是為什麼，被認為有機會參選高雄市長的賴清德“好兄弟”潘孟安才會至今都還沒有表態。



依照民進黨慣例，黨內初選很可能會刀刀見骨，如果現在就讓初選熱度升溫，對於民進黨來說並非好事，派系鬥爭很可能越來越明顯。這是賴清德不想看到的情勢發展，賴才會在中常會表明，希望有意參選者不要現在就表態。