林沛祥：中選會欺負基隆 將在“立院”反制

國民黨籍基隆“立委”林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月17日電（記者 張穎齊）民進黨與側翼總動員發動罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑連署，“中選會”拍板成案，將在10月13日進行投票。國民黨籍基隆“立委”林沛祥接受中評社訪問表示，整個民進黨政府、“中選會”本來就是故意在欺負基隆，2名前市長一直挑現任市長毛病，他認為基隆藍白合是有幫助的，而他也會在“立法院”內政委員會，針對“中選會”行政不中立進行反制。



林沛祥在“立法院”研究室接受中評社訪問表示，原先“中選會”內部就是故意想選在謝國樑10月5日49歲生日當天舉行罷免投票，擺明想欺負人，如今又直接改日期，好像把選舉日期當作兒戲自由地改來改去，完全不考慮制度問題，只考量怎麼樣在輿論、選舉上有幫助，政治目的昭然若揭，“中選會”一定是測過風向。



林沛祥說，民進黨政府很喜歡故意挑人生日進行政治追殺，比如在民進黨籍前桃園市長鄭文燦7月6日57歲生日收押，在台灣民眾黨主席柯文哲8月6日65歲生日剛過就被司法調查，現在又刻意想選謝國樑生日罷免清算，請“中選會”要嘛就大大方方承認吧，還故意說什麼9月28日是教師節、10月12日是重陽節過、衝突到公務員考試等為理由，那為何不乾脆訂雙十節罷免謝國樑？趁機洗滌一下人心啊？其實就是想安排在基隆市議會定期會前辦。



國民黨及“立院”黨團均怒指“中選會”做法是“罷免國家隊”介入，林沛祥說，所謂這些什麼什麼“國家隊”都不會有好下場的，他認為2名民進黨籍前基隆市長李進勇、林右昌，現在個別居高位“中選會主委”、黨秘書長，都已畢業了就該閉嘴，老是挑現任市長謝國樑毛病，令人討厭，所謂不在其位、不謀其政，這2人完全沒肚量，請問是在看衰基隆嗎？一名市長訴求團結、做市政、做民生，不好嗎？

