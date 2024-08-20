中評鏡頭：澎湖奇葩地標醜到爆紅

白沙鄉的城前鮮蚵觀光碼頭有座“牡蠣母子”地標，撞臉陳菊被熱議。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月20日電（記者 蔣繼平）僅有10萬人口的澎湖群島是觀光勝地，每年吸引遊客登島旅遊，不過前年島上出現許多奇特“裝置藝術”，因為造型實在太奇葩，引發網路熱議，美、醜評價兩極，其中一座“牡蠣母子”甚至像極“監察院長”陳菊，吸引不少YouTuber特地跑來拍片追這些地標，現已成為在地人現在茶餘飯後的話題。



澎湖縣白沙鄉的城前社區，因為當地蚵仔好吃，城前鮮蚵觀光碼頭上就立了一座一大一小的牡蠣雕像，大牡蠣有一頭白色捲頭短髮，右手比讚、左手比“YA”，另一面的小牡蠣則是高舉雙手，也被戲稱“牡蠣母子”，由於外型太像陳菊，變成島上最熱議的地標之一。



澎湖的嘉寶瓜是一種西瓜品種，是澎湖農特產之一，產地位在白沙中屯一帶，後寮活動中心旁就有一尊“唱歌的嘉寶瓜”，以穿著紅色高跟鞋及神似流血的紅色條紋出名。後寮活動中心裡還有一尊戴著草帽的站立海龜，表情微笑到令人不寒而慄，也是引起討論。



此外，西嶼鄉以花枝丸出名的大池角也打造一尊“花枝端花枝丸”吉祥物，外界戲稱“花枝妹”，腳上穿著鞋子及襪子有如乖巧小學生，但頭部造型又有十隻花枝腳，非常反差。竹灣村種植白膜花生年代久遠，入口就有一座戴著墨鏡、撐著陽傘、又穿藍白拖接地氣的“花生”公仔。



澎湖近年推廣鄉市風，希望打造“一村里一特色”，因此將各地名產“擬人化”，並且廣設做成造景擺放，只要沿著環島公路走一圈即可陸續發現，導致掀起這波討論。雖然褒貶不一，但也達到另類宣傳，到底結果是好是壞，就看每個人怎麼想了，因為美醜沒有一定的標準。



澎湖縣四面環海，位於台灣海峽上的澎湖群島，東距台灣本島約45公里，由90個大小島嶼組成，總面積約為128平方公里，全縣轄有1市（馬公市）、5鄉（湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉），共有6個鄉市，97個村里，設籍人口約10萬人。