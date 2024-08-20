篤行十村轉型文創　來聽外婆的澎湖灣

篤行十村外有一座知名地標“毋忘在莒”石碑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月20日電（記者 蔣繼平）僅10萬人口的澎湖群島是觀光勝地，也有許多歷史景點。位於馬公市的篤行十村過去是原本是眷村，現在改為眷村文化園區，有文創業者進駐，也布置成為旅客擺拍的景點，來吸引年輕遊客，此外也有展覽出生於澎湖，唱紅“外婆的澎湖灣”的已故藝人潘安邦與張雨生，藉此吸引樂迷。另外還有知名地標“毋忘在莒”的石碑，是遊客到訪必拍景點。



篤行十村位於澎湖馬公本島西南側小地名金龜頭處，前身為日據時期的澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍。二戰後由國民政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為“篤行十村”。2006年澎湖龍行新城興建竣工，篤行十村原有78住戶於隔年陸續搬遷入住龍行新城。



篤行十村可說是全台澎最早形成的眷村，它結合了歷史文化與地景的特色。澎湖縣政府為保存篤行十村的眷村文化，於2007年11月21日公告為歷史建築並劃設都市計劃“眷村風貌特定專用區”，同時陸續著手房屋修繕，期使讓一棟又一棟老建築重生，並規劃再利用，使得眷村文化保存園區能朝向更多元的面向發展。



經翻修後改造成文創園區，在地藝術家進駐後，佈置各式各樣的裝置藝術，每個角落都成為復古好拍的場景。園區內還有懷舊柑仔店、復古旅店、咖啡輕食等休憩點，除此之外，“潘安邦紀念館”與“張雨生故事館”吸引廣大樂迷朝聖，聆聽著“外婆的澎湖灣”的悠揚歌聲，每一展示品都是經典中的經典。