柯牧洲語中評：開放赴陸旅遊可和平保台

台北市旅行公會副理事長柯牧洲接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月17日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰14日受訪時稱“兩岸友善的門已打開很大，也沒有禁團令”，引發討論。台北市旅行公會副理事長柯牧洲對此向中評社表示，台灣民眾赴大陸旅遊的熱度仍是非常高，在自由行部分確實沒有禁止，但組團赴陸部分，台官方私下向他表示，只要陸方能放團客赴台，“我方”這邊就會解除禁團令。



柯牧洲提到，本月初已有7名陸客組成的旅遊團循小三通赴馬祖旅遊，這是個指標，之後如果金門也有大陸團客前往，台方的禁團令應該就解除了，下個月有望明朗些。



柯牧洲強調，一直都有25%台灣遊客是會往大陸去旅遊，對旅行社業務來講，這比例是一直存在的，這塊餅吃不到對業績當然有影響，所以衹有兩岸彼此釋出善意，各退一步，旅遊困境才有解，況且兩岸開放旅遊才能達到和平保台的效果。



“2024台灣國際秋季旅展”16日上午在台北世貿一館登場，出席開幕典禮的柯牧洲接受中評社訪問。



談到目前兩岸旅遊狀況，柯牧洲說，赴陸自由行確實沒有禁止，只是海基會等一直在宣導民眾到大陸旅遊注意事項。只要不是有特殊職業背景，一般人到大陸旅遊完全沒有問題，且熱度是非常高的，開放組團赴陸絕對有必要。



柯牧洲也提到，目前“賴政府”的態度是認為，交流應是雙向的，所以盼望大陸要釋出一點善意，多送一些旅客到台灣，台方就會解除禁團令。等於雙邊都在等對方退一步，是目前最大的卡關之處。



柯牧洲強調，旅行公會基本上都會和海基會保持溝通，以這次旅展為例，對於大陸方面要來參展一事，事實上是陸委會在審查部分比較嚴謹，這部分只能期待未來能再和緩一點，開放更多省分來台宣傳旅遊，這對雙邊友善氛圍的累積是有幫助的。