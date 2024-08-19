中評關注：柯P保黃珊珊與蔡壁如唱黑白臉？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北8月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金登載不實風暴燒不停，柯將停損點設在時任競選總部財務長李文宗顯然不足以服眾，時任競選總幹事黃珊珊成為箭靶。可看出柯文哲力保黃珊珊不分區“立委”位置，否則黃一倒下，下一個就是燒到柯，但能否服眾是另回事，司法的進度更是民眾黨所無法掌握的。



柯文哲2024政治獻金登載不實風暴延燒，隨著時間演變，可以觀察到柯設下的防火牆、認識柯數十年的同學李文宗，及指責會計師端木正未如實登錄，已滿足不了社會壓力。



柯文哲12日大動作召開記者會，包括黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、李文宗都出席，李文宗在鏡頭前親自鞠躬道歉，顯然是想安撫支持者，亦是柯文哲決策核心共識，只是李文宗在記者會上的一句“我很負責地報告，我完全不知情”，卻成為破口、被吐槽的對象，連陳智菡都出來點名，柯“識人不明”就是指李文宗。



與柯文哲認識20多年、過去曾是柯“血滴子”的民眾黨創黨元老蔡壁如也開始出現在媒體前，蔡壁如13日晚間曾受訪問柯文哲“要感動人民的心還在不在？”、14日一早媒體電訪時則強調柯文哲初心未變，但柯是只能專心做好自己角色的人，需要有人緊盯黨務。蔡逐步成為帶動“批判聲浪”的領頭羊，畢竟反對方若不是“自己人”掌握，火隨時會燒到柯文哲。



而14日正是檢調大動作搜索木可公司、會計師事務所等7處地點，政治氛圍丕變升級，當天負責跑柯文哲新聞線的媒體輪流奔波台玻大樓、民眾黨中央黨部、台北地檢署，柯文哲則從早上9點到民眾黨中央後，一直待到下午2點離開，黃珊珊則在接近11點抵民眾黨中央，一直到提告前、下午2點多才離開。這時候柯文哲已將防火牆設在黃珊珊身上，而黃珊珊提告端木正就是信號，黨內外開始燃起要求黃珊珊請辭不分區“立委”的聲音，但也有人主張時機已過。



蔡壁如更是在15日上媒體人王淺秋的直播專訪，點名黃珊珊應負起責任，自此蔡壁如與黃珊珊的人設已經確定，蔡是“砍珊頭號人物”、黃則是無論如何得挺住的人，因為柯文哲就在身後。柯文哲也分別在15日、16日走出家門時，主動接受媒體提問，並兩度力保黃珊珊，主張“兵荒馬亂應先站穩陣腳”的立場，咎責事後再說。

