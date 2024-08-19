中評鏡頭：南投名間斜塔感受九二一強震

南投縣“名間斜塔”與一旁正常電塔形成強烈對比。（中評社 方敬為攝） 中評社南投8月19日電（記者 方敬為）南投縣名間鄉有一處“斜塔遊憩區”，遊客進到園區，一座傾斜的高壓電塔映入眼簾，相當震撼，電塔連著基座歪斜45度，與一旁正常的電塔形成強烈對比，當地人稱之為“名間斜塔”，是1999年7.6級的九二一強震下所釀災情，名間鄉公所後續勘驗確定安全無虞，特別將電塔保留下來，並做了安全補強，成為當地特殊地標，用以警醒世人勿忘九二一震災。



台三線名間段路旁的高壓電塔，在1999年九二一大地震導致基座歪斜，鐵塔有如義大利“比薩斜塔”傾斜，經結構鑑定確定無倒塌疑慮，公所便在此設立“斜塔遊憩區”，還在鐵塔上設置“九二一震災地震斜塔”看板，藉此見證大自然的威力。



歪斜的鐵塔是名間通往竹山與集集的明顯地標，被稱為“名間斜塔”，亦是天災所遺留的痕跡，提醒人們莫忘地震的傷害，平時做好防患未然，居安思危的準備。



“名間斜塔”位在前往日月潭、集集鎮、竹山紫南宮的交通軸線上，災後成了旅客會順道一遊的觀光地標。2017年，名間鄉公所並在電塔上增設夜間照明，以霓虹燈標上“亮麗名間”四個大字，以爭取前往日月潭、集集的遊客在此停留消費。