政治獻金風暴後　柯文哲、蔡壁如首度同框

柯文哲、蔡壁如今天在政治獻金風暴後首度公開同框，圖為中午坐在一起進行便當會。（圖：民眾提供） 中評社台南8月18日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨近日爆發政治獻金風暴，黨主席柯文哲與30年老戰友蔡壁如今天首次在台南公開行程同框，但過程卻不開放拍攝，媒體只能在外側堵訪。不過柯、蔡雖依前一後步入會場，但活動時並不排斥坐在一起，且最後一同下樓，蔡壁如還笑容滿面跳上柯文哲的車一起離開，留給媒體無限想像空間。



民眾黨創新創業委員會今天上午在台南市舉辦“眾新雲集創業論壇”，地點選黑橋牌香腸博物館3樓會議室舉辦。分別安排蔡壁如、柯文哲進行主題演講，會中也邀請在地創業人士參與，演講結束後中午與柯文哲進行便當會。但活動過程全都不公開，媒體僅在門口堵訪。



蔡壁如是創新創業委員會主委，且與柯文哲同是民眾黨創黨人，兩人也是30年戰友，蔡壁如今天與柯文哲一前一後進入場館，媒體都在門口堵訪，活動最後，柯文哲與蔡壁如一起走下樓，順便參觀館內，最後一起搭車離開。詢問幕僚則說“兩人就是在車上聊聊天”。



蔡壁如今天演講主題是“單車創業人生”，柯文哲演講未定主題屬於開放式發揮，據幕僚轉述柯文哲先談台灣經濟大方向，並舉能源政策、半導體與傳產的產業近況，最後再談到柯自己對創業的看法。另外柯也趁此與到場的參與人士拍照。



至於柯、蔡兩人在活動過程的互動，據幕僚轉述，柯文哲與蔡壁如在台下聽其他企業人士分享時坐在一起，此外，與創業人士便當會時，柯、蔡也是相鄰而坐著一起吃便當，幕僚說今天柯、蔡互動過程表現一般，且都是忙著參與活動流程，也沒有太多咬耳朵的機會。



柯、蔡兩人雖然一前一後抵達，但最後兩人一起下樓參觀館內主題，步出場館時，蔡壁如也一直緊跟柯文哲護送離開，不過柯文哲上車後，突然發現蔡壁如似乎要上車，因此柯往內移動空出一個座位，蔡壁如被眾人簇擁下跳上車，且蔡上車時看起來則笑容滿面，只是車門隨即關上離去。



由於柯文哲、蔡壁如是在民眾黨近期政治獻金風暴後首次公開行程同台，吸引眾多媒體到場堵訪，但民眾黨稱場地提供方希望不要影響客人，也怕節外生枝，加上一早有人鬧場，因此活動過程均不對外開放。