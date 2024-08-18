民眾黨兩個女人戰爭？蔡壁如：我在外圍

民眾黨創新創業委員會主委蔡壁如今天受訪。（中評社） 中評社台南8月18日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨近日爆發政治獻金風暴後，黨主席柯文哲與30年老戰友蔡壁如今天首次在台南公開行程同框。蔡壁如今天再度回應媒體，不會回黨中央救火，會持續留在台中深耕，履行對地方選民的承諾，對於媒體提問被外界解讀“兩個女人的戰爭”，蔡壁如則反問“是指黃珊珊和陳智菡喔？”她強調自己在外圍。



民眾黨創新創業委員會今天上午在台南市舉辦“眾新雲集創業論壇”，地點選黑橋牌香腸博物館3樓會議室，分別安排蔡壁如、DoGa創辦人李威辰、柯文哲進行主題演講，演講結束後中午另安排在地創業人士與柯文哲進行便當會。但活動過程全都不公開，媒體僅能在館外門口堵訪。



蔡壁如是民眾黨創新創業委員會主委，且與柯文哲同為民眾黨創黨人，兩人也是30年戰友。蔡壁如已淡出黨內權力核心一年多，不過針對最近民眾黨危機，蔡壁如近期也在上節目時也稱“若自己在就不會發生，接連點名黃珊珊等人要負責”等言論，因此今天同框柯文哲吸引媒體到場採訪。



蔡壁如今天上午9時許先抵達活動現場，媒體詢問黨內掀起的政治獻金風暴，民眾黨“立院”黨團主任陳智菡批有人“見縫插針”，被外界解讀是黨內兩個女人的戰爭。蔡壁如則反問記者“兩個女人是陳智菡跟黃珊珊喔？”接著蔡壁如稱自己在外圍，假日就不回應這樣新聞，又說不曉得是什麼意思，應該要去問陳智菡。



媒體也追問是否會回黨中央，蔡壁如則明確表示不可能，她說，小黨在成長的過程中，需要有人到各地方開枝散葉，做地方組織發展，去年她去台中選“立委”並承諾選後要深耕，她在台中已有一年時間，很喜歡台中，台灣民眾黨今年第五年，要有人可以到各地發展組織，也認為民眾黨在各縣市要群策群力。