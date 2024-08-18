柯文哲台南遇民眾抗議　挺柯娘子軍喊加油

民眾黨黨主席柯文哲上午11時搭車抵達活動現場。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月18日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨創新創業委員會今天上午在台南市舉辦“眾新雲集創業論壇”，主委蔡壁如與黨主席柯文哲出席演講。受到近期政治獻金風暴影響，一名男子到場高舉“960110木可你不可”嗆聲表達不滿，柯文哲支持者見狀也高舉相挺標語進行反制，並在柯文哲到場時用加油聲來蓋過抗議聲。



民眾黨創新創業委員會今天上午在台南市舉辦“眾新雲集創業論壇”，地點選黑橋牌香腸博物館3樓會議室，分別安排蔡壁如、DoGa創辦人李威辰、柯文哲進行主題演講。由於是在民眾黨政治獻金風暴後，柯文哲、蔡壁如首度公開行程同框，吸引大批媒體到場，但活動過程全都不公開，媒體僅能在館外門口堵訪。



蔡壁如上午9時許先抵達會場，柯文哲則是11時10分才抵達。不過黑橋牌香腸博物館大門口，也出現一名嗆聲的楊先生，一手舉著“960110木可你不可”牌子，諷刺民眾黨申報餐費新台幣110元與960元，卻誤植為96萬元，另一手則拿著小型的尖叫雞，面對媒體訪問，楊先生也批“民眾黨是要來教大家這樣創業的嗎？”



面對出現反對人士，活動協辦方的民眾黨台南市黨部也不敢大意，陸續聚集許多黨部人士與支持者到場助陣，5到6位女性支持者也高舉“阿北加油”、“挺善良”、“永不放棄”、“心存善念盡力而為”、“莫忘初衷”、“小草支持你”等標語來替柯文哲加油打氣。



柯文哲抵達時，大批媒體蜂湧而上，幕僚也上前團團圍住，一路護送進入會場。過程中，支持者們高呼阿北加油，蓋過抗議的男子，雙方沒有進一步的衝突發生，抗議男子因勢單力薄，表達不滿後就收拾東西離去。