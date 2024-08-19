林偉修語中評：台灣只靠高科技就能穩定？

淡江大學全球政治經濟學系副教授林偉修。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月19日電（記者 楊騰凱）美國共和黨總統參選人特朗普曾抨擊台灣搶走了晶片製造工作，淡江大學全球政治經濟學系副教授林偉修向中評社表示，這樣的說法很不負責，是美國在半導體產業失去比較利益，才讓台灣有機會發展，美國應設法讓產業升級，而非指責中國大陸或台灣搶走工作。



林偉修也提到，兩岸關係的穩定對台灣整體經濟產業很重要，有些人形容台積電是台灣的“護國神山”，不過換個角度來看，某種程度來說，兩岸關係穩定才是台灣的“護國神山”。



林偉修為美國克萊蒙研究大學政治經濟學博士，研究專長包括國際政治經濟學、政治經濟學、經濟發展、發展經濟學、國際金融政治，現任淡江大學全球政治經濟學系副教授。



歷經量化寬鬆政策、俄烏戰爭、以巴戰爭等事件，美國股市是否存在泡沫化的風險？



林偉修表示，股市的預期還是跟著未來經濟發展的狀況，一些國際時事在發生當下的確會造成影響，例如俄烏戰爭、以巴戰爭等，當這些事情發生後，不論美國股市或各個經濟數據都會立刻有所反應，但是事實上隨著時間慢慢過去以後，市場會漸漸去調適。例如俄烏戰爭可能會讓農產品價格上升，連帶帶動很多物價上漲，可是經過一段時間以後，市場會去調適，也就是說，當物價漲到一定程度就不會再漲，因為市場找到了新的平衡。

