中評關注：朱立倫政治生命已綁進罷樑案

國民黨基隆市長謝國樑是否遭罷免，牽涉朱立倫的政治生命。（中評社資料照） 中評社台北8月19日電（記者 張嘉文）“中選會”16日宣告中國國民黨籍基隆市長謝國樑罷免案成案，並於10月13日投票。綜觀情勢，罷樑案結果將關乎國民黨主席朱立倫明年黨魁改選是否能順利連任的關鍵，這從罷樑案成案後，黨中央啟動黨公職全面固樑，都可以看出目前人在美國訪問的朱立倫，有意識到自己的政治生命，其實是和謝國樑連結在一起。



罷免基隆市長謝國樑案10月13日投票。2022年基隆市長選舉人數為30萬7913人，罷同意票達原選舉人總數1/4以上，也就是7萬6979票即通過罷免。



回顧上屆基隆市長選舉，民進黨的蔡適應獲得71354萬票，去年參選“立委”的鄭文婷也獲得69741票，在罷免投票率普遍不高的狀況下，外界雖評估成功罷免的機會並不高，但如果加入執政民進黨的強力宣傳介入，國民黨並沒有任何大意的本錢存在。



而這場罷免投票，被視為是綠營做為接下來大罷免時代的試金石，成功的話可直接拉下藍營一位縣市首長，接下來各地的藍委罷免投票也就會更有信心，如果未成功，也已達成震懾藍營人士的效果。



對於朱立倫來說，則是牽涉到他接下來爭取主席連任的關鍵。尤其是近期國民黨身為最大在野黨，但一直無法發揮實質反制民進黨，被批評戰力疲軟的聲音愈來愈大，目前黨內已逐漸興起希望明年主席換人做做看的聲音，而確實地方諸侯包括新北市長侯友宜和台中市長盧秀燕等，也已開始頻頻動作，都讓朱備感壓力。



假使謝國樑真因此遭罷免，朱立倫先不用談要爭取連任，黨內要他負責的聲音肯定很大，現任主席大位都有可能不保，即便勉強保住位子，也已失去談爭取連任的基礎。