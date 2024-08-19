中評鏡頭：台南黃金海岸　擱淺貨輪爆紅

台南市黃金海岸因為一艘擱淺的非洲多哥籍貨輪“蘇菲亞號”，近期湧入許多人潮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南8月19日電（記者 蔣繼平）船身74公尺、寬度12公尺的非洲多哥籍貨輪“蘇菲亞號”，在上月底凱米颱風後擱淺在台南市黃金海岸，巨大的貨輪配上夕陽及浪花，意外變成遊客熱門打卡景點，假日傍晚前總是吸引大批人潮前往觀看。不過後續何時動工拆除，也成相關單位燙手山芋。



凱米颱風上月底襲台，造成共有8艘貨輪擱淺在台南、高雄、屏東的沿岸等處。其中，擱淺在台南黃金海岸的非洲多哥籍貨輪“蘇菲亞號（SOPFIA）”，因為靠近市區且本來就是景點，吸引許多遊客前往拍照，近期爆紅，被稱作期間限定的打卡景點。



不過擱淺貨輪雖然吸引眾多遊客，但仍有安全疑慮及影響環境等問題，日前雖然已完成抽油及圍起鐵皮圍欄，但仍止不住想拍照的遊客。原本預計8月底動工原地拆除，台南縣政府環保局上周表示船東並未投保船舶P&I（船東責任保險），要拆除恐還有問題。



“黃金海岸”位於台南最南端的海岸線，與高雄茄萣相鄰，海岸線長達近5公里，是知名的景點，假日總有遊客在此散步、踏浪、放風箏。據說因金黃色的夕陽打在沙灘上呈現出一片有如黃金般閃亮的沙灘景致，才有黃金海岸的美名。